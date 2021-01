Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer nieuwbakken Antwerp-trainer Frank Vercauteren zijn eerste training zal leiden. De Brusselaar verbleef de voorbije periode immers in Rusland, een rode coronazone. Viroloog Marc Van Ranst stelt zich ook vragen bij Vercauterens (online) persvoorstelling dinsdag in het Bosuilstadion.

Vercauteren, die in Rusland verbleef, reisde naar België af om maandagavond zijn contract te ondertekenen. Dinsdag maakte de nieuwe coach al zijn opwachting op de Bosuil voor zijn virtuele persvoorstelling. Antwerp en Vercauteren zelf benadrukken dat alles veilig is verlopen.

'Ik ben getest voor mijn vertrek in Rusland', zei Vercauteren. 'Dat was niet verplicht. Vandaag werd ik opnieuw getest, we zullen voldoen aan de noden van de verschillende organisaties.' Het is dus nog niet bekend wanneer hij zijn eerste training zal mogen leiden.

Intussen uitte viroloog Marc Van Ranst wel kritiek op de aanwezigheid van Vercauteren op de Bosuil. 'Meneer Vercauteren verbleef meer dan 48 uur in Rusland', klonk het op Twitter. 'Rusland is een rode zone. Een quarantaine van 7 dagen, met testing op d1 en d7 is verplicht, ook voor trainers. Naar het werk gaan op dag 2 is geen goed signaal naar onze bevolking, Antwerp.'

'In overleg met Pro League'

Kort na de tweet van Van Ranst reageerde Antwerp. 'Dhr Vercauteren is op 2/12 negatief getest en heeft zakelijke reis gemaakt naar België: vanochtend was er onmiddellijk overleg met medisch team Pro League. Coach is vandaag enkel en alleen op de club voor bloedafname, nieuwe Covid-test en online persconferentie met volledige inachtname van social distancing. Hij verblijft verder tot nader orde in quarantaine. Alles in volledig overleg met de Pro League.'

Maar ook daarna kwal Van Ranst met een reactie. Hij stelde dat hij geen bevestiging kreeg van de Pro League. Maar ook de Pro League liet ondertussen al weten zich aan te sluiten bij de reactie van Antwerp.

