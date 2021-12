Van schattig tot hilarisch ongemakkelijk: de Rode Duivels trekken foute kersttruien aan

Als dit geen glimlach op uw gezicht tovert, dan weten wij het ook niet meer. Iemand bij de Voetbalbond is er namelijk in geslaagd om de Rode Duivels en de Red Flames foute kersttruien te doen aantrekken en voor de lens te poseren en het resultaat is geweldig. Let vooral op de schattige glimlach van Charles De Ketelaere en Kevin De Bruyne en de ongemakkelijke houding van Thomas Meunier en Yannick Carrasco. De kerstkaarten zijn te downloaden op de site van de Rode Duivels en de Red Flames. Zalig kerstfeest!

Charles De Ketelaere en Kevin De Bruyne.