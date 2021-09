Vanavond staat Ally Samatta met Antwerp tegenover KRC Genk, de club waar het voor hem allemaal begon in Europa. Sport/Voetbalmagazine blikt terug op zijn tijd in Limburg aan de hand van enkele sleutelmomenten.

In januari 2016 begint het Belgische avontuur van Ally Samatta. Bij Genk komt hij aan met enkele adelbrieven. In Afrika had hij namelijk nog de Champions League gewonnen, pakte hij vier titels op rij met het Congolese TP Mazembe én werd hij Afrikaans Speler van het Jaar. Samatta wordt aangekondigd in de Belgische pers als 'de beste speler van het Afrikaanse continent' en is zelfs al een cultheld in zijn geboorteland Tanzania. Zo werd hij rondgereden in een heuse parade na zijn award van beste speler en staan er nog steeds overal billboards met zijn gezicht. Zijn overstap naar Genk, als eerste Tanzaniaan ooit in Europa, maakt zijn heldenstatus in eigen land alleen maar groter.De transfer is wel een hele karwei geweest. Technisch directeur Dimitri de Condé reisde naar Tanzania om daar met de spits te gaan spreken, maar die zat op dat moment met Mazembe in Japan op het WK voor clubs. De Condé vloog dan maar naar Japan en kon Samatta daar uiteindelijk spreken. 'De gesprekken liepen meteen goed', vertelde Samatta later in Sport/Voetbalmagazine. 'Ik voelde dat hij niet met me praatte zoals een sportief directeur, maar wel als een voetballer en als een vriend. En hij reisde al die kilometers om mij te ontmoeten. Ik wou meteen tekenen.'Met Mazembe verliepen de onderhandelingen echter veel minder vlot. De Congolese ploeg wou nog 800.00 euro voor hem vangen en kwam met aanbiedingen van Nantes en Olympique Marseille af. Toch ging Genk met de spits lopen, dankzij een voorakkoord met de speler. 'Het zou een heel juridisch spel op gang hebben gebracht, als ze dat contract hadden verbroken. Zo ver wilden we het niet laten komen', duidde De Condé de overstap enkele dagen later in Sport/Voetbalmagazine.Bij Genk komt Samatta onder de hoede van coach Peter Maes. De Tanzaniaan moet een aantal weken wennen aan zijn nieuwe thuis en de speelminuten blijven beperkt tot een aantal invalbeurten. Zijn Genkse rekening opent hij echter in de clash tegen Club Brugge, waar hij twee minuten na zijn wissel de beslissende 3-1 scoort. Twee weken later mag Samatta een eerste keer in de basis starten, tegen KV Oostende. Opnieuw is het prijs voor Samagoal, een bijnaam die hij kreeg in zijn periode in Tanzania. Veel scoort hij dat seizoen niet (slechts vijf keer in twintig wedstrijden), maar het zijn wel belangrijke goals. Zo is Samatta van goudwaarde in de terugwedstrijd van de eindronde om Europees voetbal tegen Charleroi. Nadat Genk eerst met 2-0 had verloren, winnen de Genkenaren in eigen huis met 5-1. Samatta zorgt zelf voor de tweede goal en geeft ook nog eens twee assists.In zijn eerste volledige seizoen bij KRC Genk, is Samatta onderdeel van een stevige voorlinie. Coach Peter Maes kan naast de Tanzaniaan ook nog beschikken over Leandro Trossard, Leon Bailey, Neeskens Kebano en Igor de Camargo, maar mist zijn competitiestart volledig. Nog voor de winterstop neemt Genk afscheid van de Limburgse coach. Albert Stuivenberg wordt een aantal dagen later aangesteld als de nieuwe T1 van KRC Genk. Onder de Nederlander ontwikkelt Samatta zich steeds meer tot een complete spits, eentje die altijd aanspeelbaar is én voor doelpunten blijft zorgen. Hij loopt vaak weg van de verdedigers om zo ruimte te maken voor de andere spelers. Dat resulteert in een knap seizoen. In 59 wedstrijden (geen enkele Europese club speelde dat seizoen meer matchen) komt hij aan 23 goals, waarvan 13 in de Jupiler Pro League. Daarmee wordt hij de topschutter van de ploeg en krijgt hij een aantal buitenlandse voorstellen. Fenerbahçe komt al een eerste keer voorbij, net als enkele Engelse clubs. 'Ik was toen echt aan het twijfelen, het was fiftyfifty', vertelt Samatta daar later over in Sport/Voetbalmagazine. Een carrière is kort, iedereen mikt steeds hoger. Maar al snel kwam ik tot het besluit dat het beter was om nog minstens een jaar te blijven.'Aan het seizoen 2017/2018 houdt Samatta echter niet veel goeie herinneringen over. Na een kwakkelend begin loopt hij in november een zware knieblessure op tegen Lokeren. Bijna drie maanden moet de Tanzaniaan vanop de tribune toekijken naar zijn Genk, dat het zonder hem niet al te goed doet. Tijdens de zomer was de doelstelling nog om minstens top drie te spelen, in december staan de Limburgers pas negende. Het betekent einde verhaal voor Stuivenberg. 'We hebben niet het gevoel dat we met Albert nog play-off 1 gaan bereiken', verklaarde voorzitter Peter Croonen het ontslag bij Sporza.Tijdens de blessure van Samatta trekt Genk een nieuwe coach aan: Philippe Clement. Onder zijn leiding raakt de club nog in play-off 1 en het is ook dan pas wanneer Samatta zijn plaats in de basis weet te heroveren. De snelle spits scoort daarin nog drie keer en klopt het seizoen af op 'slechts' 8 goals in 35 partijen.Na de zomer ontpopt Samatta zich tot dé spits van KRC Genk onder Clement. In het begin lukt het echter nog niet zo vlot, maar eind augustus spat de ketchupfles van Genk open. Aan het einde van het jaar mag hij de Gouden Stier op zijn rug dragen met 12 goals in 1A en al 9 in de Europa League. Samatta verklaart het succes zelf in Sport/Voetbalmagazine. 'Mijn goals zijn onder Philippe fel gestegen. Hij heeft me geholpen, door de hele ploeg heel aanvallend te laten voetballen. Mijn job is de ploeg te helpen winnen. Komt de bal tegen mijn been en scoor ik, dan is dat bonus. Het team helpen sterker te maken, helpt mij ook. Ons succes is er dankzij het team en dankzij het feit dat we nu al een tijdje samenspelen. Roeslan Malinovski en Jere Uronen kwamen tegelijk met mij, Alejandro Pozuelo zes maanden later. We kennen elkaar door en door.'Het is dan ook niet meer dan logisch dat Genk zijn contract verlengt tot 2021. 'Ook voor Samatta was er concrete interesse uit binnen- en buitenland. De club is dan ook opgetogen dat Ally samen met zijn ploeggenoten kiest voor Genk!', klinkt het op de clubwebsite.Het seizoen 2018/2019 is een gouden voor zowel club als speler. Genk pakt zijn eerste titel sinds 2011 met geweldig voetbal en Samatta wordt topschutter van de competitie met maar liefst 23 goals. In totaal maakt hij zelfs 32 doelpunten in 51 partijen. Enkele weken voor de titelviering, valt er hem nog een andere individuele prijs ten goede: de Ebbenhouten Schoen, als beste Afrikaanse voetballer in de Belgische eerste klasse. Een absoluut topjaar dus, maar volgt nu ook de langverwachte transfer?Ook al komen er erg veel aanbiedingen binnen voor Samatta, de spits beslist gewoon om te blijven en met KRC Genk in de Champions League uit te komen. 'Het was altijd mijn droom om in Engeland te spelen maar ik kreeg geen enkele aanbieding binnen van een ploeg uit de Premier League', vertelt Samatta aan Het Nieuwsblad. 'De club beloofde me dat als er in januari een Engelse club kwam ze me lieten gaan. Dit vertelde ik ook tegen mijn manager. Als ik in de zomer besliste om naar een andere competitie te gaan zou Engeland waarschijnlijk niet meer komen dus besliste ik om nog zes maanden te blijven en te kijken wat er dan zou komen.'Bij Genk heeft hij er tijdens het tussenseizoen een nieuwe spitsbroeder bij gekregen met Paul Onuachu. Samen moeten ze Genk zoveel mogelijk punten opleveren in de Champions League, waar de ploeg van nieuwe coach Felice Mazzu is ingedeeld met Napoli, Liverpool en RB Salzburg. Tegen de Oostenrijkers opent Genk zijn CL-campagne maar een grote Haalandshow eindigt de partij op 6-2. Het enige positieve voor Samatta is dat hij zijn eerste goal op het kampioenenbal scoort. Zijn sterrenstatus in thuisland Tanzania blijft ondertussen maar groter worden. Uiteindelijk kan Samatta drie keer scoren, maar eindigt KRC Genk met slechts 1 puntje laatste in de groep.Wat verwacht werd tijdens de zomer, gebeurt uiteindelijk dan toch in januari: KRC Genk komt zijn belofte na en laat Samatta naar de Premier League trekken na een bod van Aston Villa. De club uit Birmingham betaalt iets meer dan 10 miljoen euro voor de Tanzaniaanse spits die op dat moment zeven goals achter zijn naam had voor KRC Genk.Na vier jaar trekt Samatta de deur achter zich dicht in Limburg, waar hij met 76 goals in 191 wedstrijden zijn bijnaam Samagoal alle eer aandeed.