Een vernieuwd, luxueus en 100 pagina's dik blad: het eerste nummer van Sport/Voetbalmagazine als maandblad ligt vanaf vrijdag 4 februari in de winkel.

Sport/Voetbalmagazine kijkt verder dan de waan van de dag en neemt in een snel evoluerend medialandschap de tijd om alles te duiden en in een juiste context te plaatsen. Geen kretologie, geen snelle en goedkope conclusies, maar onderbouwde verhalen die de lezer meenemen achter het decor van de sport.

Een dossier rond de problemen in het Belgisch voetbal vormt het geraamte van het eerste nummer. Er worden heikele punten geschetst, maar vooral ook oplossingen aangereikt. En tweevoudig Trainer van het Jaar Felice Mazzu analyseert in een lang interview wat er allemaal beter kan en moet.

Daarnaast is er nog een waaier van andere reportages. Simon Mignolet laat in zijn ziel kijken, er is een indringend verhaal over Standard, reus die nooit slaapt, een dossier over 30 jaar Premie League, een blik achter de schermen van KV Kortrijk, een retrostuk over het gouden Beveren uit de periode 1978-1984, maar ook een achtergrondverhaal over het aangetaste imago van Novak Djokovic, een analyse over de Olympische Winterspelen in China en nog veel meer.

Natuurlijk zijn er verder spitante meningen, nieuwe rubrieken, de column van Imke Courtois en is er veel aandacht voor de kracht van het beeld. Zo blijft Sport/Voetbalmagazine een referentie in de wereld van de sport, een blad dat binnen een nieuwe formule meer dan ooit verduidelijkt en verheldert.

