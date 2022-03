Op vrijdag 1 april verschijnt het derde maandblad van Sport/Voetbalmagazine. Met interviews, reportages, achtergronden en analyses. En met de meest indringende foto's. Een overzicht.

Charles De Ketelaere siert de cover van het magazine van april. In een zeer openhartig interview vertelt het paradepaard van Club Brugge over zijn leven, zijn carrière en zijn toekomst.

Er is verder ook een dossier over de Croky Cup, een competitie met emoties maar te weinig sprookjes: wat moet er gebeuren om dat te veranderen? En als vooruitblik op de finale Anderlecht-KAA Gent een interview met Lior Refaelov die zijn vierde cupfinale speelt en een portret van Tarik Tissoudali, in het alledaagse leven een heel warm en sociaal geëngageerd iemand.

Daarnaast is er een achtergrondverhaal over het einde van het tijdperk-Venanzi bij Standard. En een interview met Dominik Thalhammer die met Cercle Brugge 63 procent van de punten haalde en met gloed en passie zijn voetbalfilosofie verkondigt.

Ook de neergang van Beerschot komt uitgebreid aan bod. Tom Pietermaat, die acht jaar alles meemaakte bij de Antwerpse club, praat over de turbulentie van de voorbije maanden.

Er is ook een blik achter de schermen van STVV en een retroverhaal over het memorabele kampioenenjaar van Lierse in 1997 dat uitgroeide tot een idylle van familiaal geluk.

Ook het wielrennen komt aan bod. Een analyse over Wout van Aert die steeds meer grenzen wil verleggen en een portret over Patrick Lefevere waarin wordt nagegaan welke ervaringen en gebeurtenissen hem tot de meest succesvolle wielermanager van de laatste 30 jaar hebben gemaakt.

En er zijn de rubrieken: een tijdlijn over 60 jaar Bundesliga, een vergeten elftal (Anderlecht 1967), Red Flame Laura De Neve, de amateurvoetballer, de column van Imke Courtois en nog veel meer.

Charles De Ketelaere siert de cover van het magazine van april. In een zeer openhartig interview vertelt het paradepaard van Club Brugge over zijn leven, zijn carrière en zijn toekomst. Er is verder ook een dossier over de Croky Cup, een competitie met emoties maar te weinig sprookjes: wat moet er gebeuren om dat te veranderen? En als vooruitblik op de finale Anderlecht-KAA Gent een interview met Lior Refaelov die zijn vierde cupfinale speelt en een portret van Tarik Tissoudali, in het alledaagse leven een heel warm en sociaal geëngageerd iemand.Daarnaast is er een achtergrondverhaal over het einde van het tijdperk-Venanzi bij Standard. En een interview met Dominik Thalhammer die met Cercle Brugge 63 procent van de punten haalde en met gloed en passie zijn voetbalfilosofie verkondigt.Ook de neergang van Beerschot komt uitgebreid aan bod. Tom Pietermaat, die acht jaar alles meemaakte bij de Antwerpse club, praat over de turbulentie van de voorbije maanden. Er is ook een blik achter de schermen van STVV en een retroverhaal over het memorabele kampioenenjaar van Lierse in 1997 dat uitgroeide tot een idylle van familiaal geluk.Ook het wielrennen komt aan bod. Een analyse over Wout van Aert die steeds meer grenzen wil verleggen en een portret over Patrick Lefevere waarin wordt nagegaan welke ervaringen en gebeurtenissen hem tot de meest succesvolle wielermanager van de laatste 30 jaar hebben gemaakt.En er zijn de rubrieken: een tijdlijn over 60 jaar Bundesliga, een vergeten elftal (Anderlecht 1967), Red Flame Laura De Neve, de amateurvoetballer, de column van Imke Courtois en nog veel meer.