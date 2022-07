Vrijdag begint de Jupiler Pro League. Als handleiding voor het nieuwe seizoen ligt dan de competitiegids van Sport/Voetbalmagazine in de winkel.

De voetbalbijbel voor het nieuwe seizoen. In de 212 pagina's dikke competitiespecial van Sport/Voetbalmagazine worden de achttien clubs uit 1A uitvoerig besproken. Hoe sterk is Club Brugge? Welke andere accenten legt Anderlecht? Kan Antwerp de verwachtingen inlossen? Welke krijtlijnen worden er bij Union getekend? Het wordt allemaal onder de loep genomen.

En dit met een technische steekkaart van alle spelers, met analyses en anekdotes, met de nieuwkomers en jonge talenten, met 3 vragen aan een icoon en het complete organigram, alles passeert de revue. En ook, op een dubbele pagina, de poster en uiteraard de uitgebreide kalender.

Elk jaar is de competitiegids van Sport/Voetbalmagazine lijviger en completer. Aandacht is er ook voor 1B dat vanaf dit seizoen met twaalf clubs wordt gespeeld. Ook hier wordt iedere club geanalyseerd, met zijn ambities, sterkste en zwaktes.

Als omkadering zijn er de interviews en reportages. Een sfeerverhaal over de voorbereiding, een dubbelgesprek met Marc Brys en Edward Still, de oudste en jongste trainer in 1A, het Antwerpgevoel van Ritchie De Laet en nog veel meer.

