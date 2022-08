Na de Jupiler Pro League zijn de meeste Europese competities weer op gang geschoten. Als handleiding voor het nieuwe seizoen ligt vrijdag de Europese gids van Sport/Voetbalmagazine in de winkel.

In Frankrijk, Duitsland, Engeland en Nederland herbegon de competitie, volgend weekend rolt de bal ook weer in Italië en Spanje. Als aanloop naar de topcompetities brengt Sport/Voetbalmagazine vrijdag de Europese gids uit, een handleiding voor het internationaal seizoen.

Daarin worden alle landen belicht. Met een steekkaart van alle clubs, neergezet op een landkaart, allerhande verrassende en ludieke weetjes en de verschillende kalenders. En uit ieder land ook een groot verhaal met Belgische inslag. Zo is er een interview met Sebastiaan Bornauw die met VfL Wolfsburg de ultieme stap voorwaarts kan zetten. Verder een gesprek met Matz Sels die de afgelopen vier jaar een solide reputatie opbouwde bij Racing Straatsburg. Aandacht is er ook voor de comeback van Romelu Lukaku bij Inter Milaan en over Eden Hazard in zijn jacht op een basisplaats bij Real Madrid.

En we mogen de Belgische talenten niet uit het oog verliezen. Een reportage over Roméo Lavia die in twee jaar tijd van de U16 van Anderlecht naar de Premier League promoveerde en na Manchester City voor Southampton voetbalt. En de doorbraak van Johan Bakayoko die bij PSV Eindhoven een basisplaats veroverde.

De Europese gids van Sport/Voetbalmagazine is 132 pagina's dik en geïllustreerd met prachtige foto's.

