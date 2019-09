Verloren zoon Anthony Vanden Borre is terug in Anderlecht. De Brusselse club laat hem enkele maanden meetrainen met de beloften.

Twee jaar geleden werd zijn contract nog ontbonden bij Paars-Wit, maar nu is Anthony Vanden Borre terug bij de club waar hij opgeleid werd. De komende maanden mag hij alvast meetrainen met de beloften van de recordkampioen. Daarna zal bekeken worden of Vanden Borre zijn comeback kan maken bij Anderlecht.

Nadat Anderlecht Vanden Borre in 2017 liet gaan, kondigde de rechtsachter zijn afscheid als pfrofvoetballer aan. Een paar maanden later was hij alweer aan het werk bij de Congolese ploeg TP Mazembe, maar daar bleef hij slechts enkele maanden. Vanden Borre was op zoek naar een ploeg sinds 1 juli 2017.

'De club reikt zijn gewezen rechtsachter opnieuw de hand om in alle rust aan een terugkeer als profvoetballer te werken', klinkt het op de clubsite. Sportief directeur Michael Verschueren verwelkomt de verloren zoon terug: 'Vanden Borre is opgegroeid in onze Academy en is een tijd geleden komen aankloppen met de vraag of we hem willen helpen om opnieuw wedstrijdfit te worden. Als club doe je dat uiteraard voor een kind van het huis.'

'Als hij wil bewijzen dat hij nog kan terugkomen op topniveau, dan willen we hem daarvoor de beste faciliteiten geven, evenwel zonder de belofte dat hij bij de A-kern zal aansluiten. Hij moet rustig kunnen werken, op zijn ritme, zonder druk, maar met een permanente evaluatie', besluit Verschueren.

Vandenborre zelf reageerde ook al kort: '"Thuiskomen in een vertrouwde omgeving zal me goed doen. Ik ben de club enorm dankbaar dat ik de mogelijkheden krijg om me opnieuw voetballer te voelen. Het enige wat ik nu kan doen is werken. Ik verwacht niets, maar ik hoop dat ik mijn club iets kan teruggeven, alleen al bijvoorbeeld door mijn voetbalervaringen op training te delen met de jongens van de U21.'