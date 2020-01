Anderlecht heeft een revolutie doorgevoerd in de bestuurskamer, maar wat moeten we daarvan denken? Thomas Bricmont, die voor Sport/Voetbalmagazine Anderlecht volgt, licht toe.

Karel Van Eetvelt wordt op 1 april de nieuwe CEO, maar het werd toch al gecommuniceerd. Deed Coucke dat om de aandacht te verleggen van de tot nu toe tegenvallende transferperiode? Thomas Bricmont: 'Moeilijk te zeggen, maar ik denk dat het eerder te maken heeft met de manier van werken van Marc Coucke. Want sinds hij bij Anderlecht is, heeft hij de neiging om nieuwe mensen binnen te brengen en hij heeft zeker geen schrik om mensen aan de kant te schuiven als het niet werkt. Maar dit is natuurlijk ook een manier om te zeggen dat de club aan het groeien is en niet stilzit terwijl de sportieve resultaten slecht zijn. 'De transferperiode is ook niet zo eenvoudig voor Anderlecht. Dat is sowieso altijd het geval met de wintermercato. Bovendien heeft RSCA momenteel geen geld en zoekt het eigenlijk enkel een nieuwe middenvelder en een spits. De supporters beseffen ook wel dat er nu geen grote namen zullen komen.'Wat moet er met Michael Verschueren gebeuren? 'De recente evoluties zijn geen goed nieuws voor Michael Verschueren, dat is zeker. Het is eigenlijk het bewijs dat ze niet tevreden zijn van zijn werk. Nu Jo Van Biesbroeck vertrok als CEO, hebben ze die kans aangegrepen om Verschueren een beetje aan de kant te schuiven. Hij is ook geen voetbalkenner zoals Frank Arnesen. Diens prestaties vielen tegen, maar Arnesen zit wel al zijn hele leven in de voetbalwereld. 'Verschueren heeft zijn functie te danken aan de verkoop van Anderlecht, toen hij onder een hoedje speelde met Marc Coucke. Voor Coucke was het handig om iemand die al bekend was binnen de club naar voren te schuiven als de nieuwe grote man. 'Is zijn positie nu in gevaar? Ja, dat denk ik wel, zeker met de komst van Wouter Vandenhaute, die de nieuwe orkestmeester wordt van Anderlecht. Vandenhaute zal nu waarschijnlijk alles gaan beslissen nadat hij iedereen heeft geanalyseerd en zijn team heeft kunnen maken.'De ambitie van Wouter Vandenhaute gaat dan verder dan die rol van 'extern adviseur'?'Ik denk niet dat hij de opvolger van Verschueren wordt, maar hij zal wel alle touwtjes in handen nemen. Hij is inderdaad te ambitieus om enkel een 'extern adviseur' te zijn. Hij wil veel meer gaan doen en dat zie je al meteen. Híj heeft zelf de CEO aangebracht. Bovendien wilde hij altijd al een club kopen en nu zit hij terug bij zijn Anderlecht. Dit is wel wat een revanche tegenover Coucke, zou je kunnen zeggen.'Maar het zal wel ingewikkeld worden voor Vandenhaute, want hij gaat zijn managementbureau Let's Play en Anderlecht toch strikt gescheiden moeten houden. Dat is echt belangrijk, maar hij is daar wel slim genoeg om geen spelers te kopen van zijn eigen bureau. Hoe hij het zal doen om nog meer macht te grijpen, is nog niet duidelijk, maar dat hij het zal doen is zo klaar als een klontje, ook al ontkennen ze dat nu.'Zitten er bij Anderlecht nu niet te veel hanen op hetzelfde erf? 'Dat zal niet zo zijn, denk ik. Iedereen komt met zijn eigen functie en die is duidelijk afgelijnd. Patrick Lefevere is slechts een lid van de raad van bestuur, dat betekent dat hij daar zeker niet dagelijks zal zijn. En voor Philippe Close is dat hetzelfde. 'Close zal Anderlecht meer aan de stad Brussel linken, zowel op vlak van naamsbekendheid als van politiek. Denk zeker ook aan het stadiondossier, dat Anderlecht voorlopig tegenhoudt om een echte topclub te zijn. Close kan daar zeker bij helpen.'Zo heeft iedereen zijn eigen bijdrage. Iemand als Van Eetvelt komt binnen als CEO met een paars-wit hart. Hij is al van zijn jeugd supporter, jong en dynamisch. Dat klopt allemaal. Dan heb je Vandenhaute als extern figuur maar die alle touwtjes in handen zal krijgen van deze nieuwe ploeg. Lefevere zal meer zijn ervaring delen uit de sportwereld en Close, tot slot, is de politieke link tussen Anderlecht en de stad Brussel die ook nog eens kan dienen om het stadiondossier in een stroomversnelling te zetten. Geen geruzie dus tussen de nieuwe mannen.'