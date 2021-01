Vrijdagochtend raakte bekend dat KV Kortrijk en Yves Vanderhaeghe na dit seizoen uit elkaar gaan, maar dat nieuws werd meteen ontkend door de West-Vlaamse club. Een woordje uitleg door Geert Foutré, die voor Sport/Voetbalmagazine KVK volgt.

Bestaat de kans dat Yves Vanderhaeghe vertrekt bij KV Kortrijk? En waarom?Geert Foutré: 'Die kans is er zeker. Vooral omdat zijn contract dan afloopt. Die onderhandelingen lopen nog, maar Kortrijk zou wel al denken aan een nieuwe trainer. En daarbij gaat de naam van ex-Unioncoach Luka Elsner rond. Het initiatief om niet te verlengen zou dus vanuit de club komen en niet van Vanderhaeghe zelf. 'Vanderhaeghe heeft, net zoals elke andere trainer, namelijk zijn voor- en nadelen. Het is een heel gemakkelijke coach: hij eist nooit spelers, zeurt nooit, maakt nooit opmerkingen en denkt altijd mee met de club. En, ook niet onbelangrijk, hij kan altijd een ploeg neerzetten, hoeveel blessures of afwezigen er ook mogen zijn. Zeker bij een club als KV Kortrijk is dat interessant, want er vertrekken altijd grote namen en het is ieder jaar opnieuw een gepuzzel en een nieuwe start. En als je nu ziet waar de club staat op een achtste plaats, met de verkoop van de beste spelers en de vele blessures in het achterhoofd, dan heeft Vanderhaeghe het uitstekend gedaan.'Maar een nadeel aan Vanderhaeghe is dat het een brave, misschien te brave, coach is en naar de spelers toe altijd meedenkt. Daar mag je ook niet te ver in gaan. Soms moet hij ook eens zeggen waar het op staat en dan dwing je ook respect af. Bovendien is hij ook, na Francky Dury, de langs zittende coach in de Belgische competitie met zijn drie seizoenen bij KV Kortrijk. Vanderhaeghe is eigenlijk een ideale coach voor Kortrijk, maar er treedt bij het bestuur een mentale vermoeidheid op en de club wil misschien eens iets nieuws proberen met een nieuwe coach.'Er mogen heel wat spelers vertrekken, terwijl de club al niet de grootste kern van eerste klasse had. Hoe moet dat verder? Foutré: 'Dat is eigenlijk erg onduidelijk. De club heeft geëvalueerd wat de spelers die einde contract zijn, waard waren. Ze hebben ook aan iedereen een nieuw contract aangeboden, maar daar is niet iedereen op ingegaan. Ofwel heeft Kortrijk hen een zodanig laag bod gedaan dat de spelers veronderstellen dat de club hen niet meer nodig heeft, ofwel denkt Kortrijk na de weigering dat de spelers hogerop willen en gaat het zelf al op zoek naar andere spelers. Definitief is het nog allemaal niet, want in het voetbal kan er nog veel op het laatste moment gebeuren.'Ik denk niet dat de hele ploeg vernieuwd wordt omdat er een groot businessplan achter zit of dat ze voor hun jubileumjaar eens willen uitpakken. Ik denk dat het vooral door de omstandigheden komt. De club wil niet smeken of afwachten en gaat zelf al op zoek naar oplossingen en eventuele opportuniteiten op de markt.'Ook bij KV Kortrijk heeft de coronacrisis er stevig ingehakt. Hoe gaat de club dat opvangen?Foutré: 'Kortrijk blijft een klein bedrijfsmodel en is een erg goed geleide club met een buitenlandse eigenaar die zich eigenlijk amper bemoeit met de dagelijkse leiding. Hij pompt er geen geld in en eist ook geen geld ieder jaar. De eigenaar wil gewoon dat het zelfbedruipend is en dat is dankzij onder meer Matthias Leterme goed gelukt. Hun enige zorg is dat ze op het einde van het jaar rondkomen en dat ze niets moeten vragen aan de grote baas. 'En dan heb je dit jaar inderdaad corona, maar dat houden ze voorlopig onder controle door de verkoop van Terim Moffi. Die werd deze zomer nog voor een recordbedrag van 8 miljoen euro verkocht aan Lorient waardoor ze hun budget voor dit jaar in orde hebben, inclusief corona. En er is zelfs een buffer voor volgend jaar al. 'De impact van corona is er dus wel, maar is niet acuut. Ze houden er altijd rekening mee, maar het is geen onoverkomelijk probleem.'