Vanderhaeghe lanceerde Gentrevelatie David: 'Zo'n voetballer moet je als club koesteren'

KAA Gent haalde Jonathan David voor 0 euro naar de Ghelamco Arena volgens algemeen manager Michel Louwagie. Na drie invalbeurten onder Yves Vanderhaeghe als joker - vier goals in 55 minuten - en een treffer in de EL tegen het Poolse Jagiellonia Bialystok werd zijn contract verlengd tot 2022. Volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt zou David ondertussen een marktwaarde hebben van minstens 5 miljoen euro.

Voor Vanderhaeghe was David dus vaak als redder in nood. 'Door zijn technische bagage, want perfect tweevoetig, en ongecompliceerd professioneel gedrag was hij een uniek profiel voor mij', zegt de huidige coach van KV Kortrijk. 'Op het veld nam hij als amper achttienjarige veelal de juiste beslissingen, in combinatie met een hoge efficiëntie voor doel. Hij schiet de bal binnen als een routinier. Tijdens de voorbereiding had ik al gemerkt dat hij voor veel balvastheid kon zorgen, meer ervaring en maturiteit toonde dan sommige andere spelers, en goed de juiste momenten aanvoelde. Het enige waar ik rekening mee moest houden, was de opeenvolging van zware trainingen en wedstrijden. Jonathan gaf vaak de indruk wat zwaar of log te lopen, maar dat bleek een verkeerde inschatting. Hij doet er alles aan om topfit te zijn. Nooit ontgoochelde hij me, ook al wilden we hem aanvankelijk vooral wat beschermen. Zelden sloeg hij een training over. Zijn actieradius en loopvermogen zijn beter dan wat iedereen aanvankelijk inschatte. Bij de beeptest en inspanningstesten kwamen overtuigende resultaten naar boven. Wees maar gerust: lopen kan Jonathan goed. Ook mentaal en qua intelligentie zat het altijd perfect.'

De oud-international leerde een stil maar erg zelfbewust talent kennen, die vaak plezier maakte met de meer extraverte Stallone Limbombe. Iemand met een eigen wil, maar ook veel werkkracht. Zijn goals in de beginmaanden bleken van goudwaarde. 'In augustus was Jonathan de enige die iets gemakkelijker de weg naar doel vond', vertelt Vanderhaeghe. 'Nu beschouw ik hem eerder als dé motor van de ploeg als nummer tien, die met een actie rond de zestien meter van de tegenstander het verschil kan maken. Zo'n voetballer moet je als club koesteren.'

Als valse negen is David volgens Vanderhaeghe iemand die nog enorm veel progressiemarge heeft. 'Dat hij nu in de basis staat bij KAA Gent, dwong hij zelf af', oordeelt de voormalige controlerende middenvelder. 'Het verbaast me niet. Als diepste spits constant duelleren met de grote beren was misschien iets te veel gevraagd, omdat hij liever op de juiste momenten tussen de lijnen loopt en graag infiltreert. Zijn snelheid van uitvoering ligt hoog en hij laat anderen ook beter voetballen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het samenspel met Vadis zo aardig loopt. Twee jongens die het meer van de combinatie moeten hebben dan vanuit de kracht. Tijdig inspelen, doorlopen, de één-twee uitlokken en een tempoversnelling tussen de linies, soms met één enkele deviatie iemand vrijspelen, daar onderscheiden dergelijke profielen zich mee. Daarom zijn het ook voetballers die je in de gaten wil houden.'