Hein Vanhaezebrouck maakte dinsdag, op het persmoment in aanloop naar het bekerduel tussen KAA Gent en Lommel, een opmerking aan het adres van Antwerp. Daags nadien biedt Vanhaezebrouck zijn excuses aan voor zijn verklaringen.

Vanhaezebrouck verontschuldigt zich bij het stamnummer 1 in een verklaring op de clubsite van de Buffalo's. 'Toen mij gisteren de vraag werd gesteld of doorgaan in drie competities niet te zwaar zou zijn na nieuwjaar antwoordde ik dat wij ervoor kozen om te proberen in drie competities actief te blijven. En niet zoals Antwerp, zeggen dat ze in mei willen meestrijden voor de titel omdat ze niet kozen voor de andere competities.'

'Dat was een foute opmerking van mezelf', vervolgt de Gentse T1. 'Uiteraard heeft Antwerp niet bewust gekozen om uitgeschakeld te worden in die andere competities. Ik bied dan ook mijn verontschuldigingen aan aan mijn collega Brian Priske, zijn staf, de spelersgroep maar ook aan de directie en de fans van Antwerp.'

Coach Hein Vanhaezebrouck wil zich verontschuldigen tegenover Royal Antwerp FC voor de gisteren gemaakte commentaren tijdens zijn persconferentie n.a.v. onze komende wedstrijd tegen Lommel SK. #LomGnt #CrokyCup



👉🏼 https://t.co/B1YREoZNmw — KAA Gent (@KAAGent) December 1, 2021

