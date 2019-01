Vanroy neemt taak bij KV Mechelen opnieuw op, Steemans zegt voetbalwereld vaarwel

'Thierry Steemans heeft dan weer laten weten niet langer actief te willen zijn in het voetbal en stopt bij KV Mechelen', zo meldt Malinwa op de clubwebsite.

Vanroy zal 'voornamelijk achter de schermen' aan de slag gaan, zo klinkt het. 'Zo zal hij in het belang van het onderzoek geen interviews geven.'

De voorwaarden van Olivier Somers lopen nog tot eind januari, zo meldt de club nog.

Hoofdaandeelhouder Olivier Somers, sportief directeur Stefaan Vanroy en voormalig financieel directeur Thierry Steemans werden in oktober van vorig jaar in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen en omkoping.

Naast het gerechtelijk onderzoek worden de drie maandag verhoord door het Bondsparket. Ze zullen onder meer aan de tand gevoeld worden over de wedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren op de slotspeeldag van het vorige seizoen, die als verdacht wordt beschouwd.

In november besliste Johan Timmermans zijn mandaat als voorzitter van KV Mechelen neer te leggen, nadat hij medio oktober verhoord werd door de federale politie in Hasselt, zonder in verdenking gesteld te worden. 'Ik stel vast dat louter het feit dat ik voorzitter ben en een gesprek had met de politie, voor onrust en een gebrek aan sereniteit zorgt', stelde Timmermans toen.