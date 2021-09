Vanaf de elfde speeldag in de Jupiler Pro League zullen de videoscheidsrechters beschikken over een 3D-lijn om buitenspelsituaties beter te kunnen beoordelen. Dat heeft de Pro League maandag gemeld. Binnenkort zullen de refs opgeleid worden.

Vincent Kompany wakkerde de discussie zondagavond opnieuw aan na het gelijkspel van RSCA in Oostende (2-2). Een doelpunt van Refaelov in de eerste helft werd afgekeurd wegens buitenspel. De trainer van Anderlecht wierp op om snel werk te maken van een 3D-buitenspellijn.

Zijn collega Alexander Blessin had dat eerder ook al geopperd, nadat KV Oostende in augustus een nederlaag had geleden op het veld van Standard. De winnende goal van Amallah was volgens de kustploeg duidelijk gemaakt vanuit buitenspel, maar het Referee Department kon dat niet bevestigen bij gebrek aan de juiste technologie.

Sindsdien werken de Pro League, het Referee Department en de technische partners aan een oplossing. Die zou er vanaf de elfde speeldag (na de interlandbreak) zijn, bevestigt de Pro League-woordvoerder. Ondersteunend bedrijf Deltacast beschikt intussen over de technologie om 3D-lijnen te trekken. Die handeling duurt langer, maar is wel waterdicht.

Volgende week worden de operatoren opgeleid en de week daarna krijgen de scheidsrechters op stage tijdens de interlandbreak verschillende infosessies. Hoeveel de innovatie de profclubs kost, is niet duidelijk.

