Vanaf 1 juli mogen er binnen evenementen georganiseerd worden met 200 mensen, in open lucht met maximaal 400 mensen. In augustus kunnen die aantallen bijgesteld worden naar respectievelijk 400 en 800 bezoekers, als de cijfers dat tenminste toelaten, zo besliste de Nationale Veiligheidsraad woensdag.

Infrastructuren waar het publiek neerzit, kunnen een uitzondering op de maximumcapaciteit vragen, al moet die vraag goed gestaafd zijn in een dossier en is er specifieke goedkeuring nodig. De Nationale Veiligheidsraad denkt daarbij bijvoorbeeld aan grote stadions, waar mogelijk meer dan 400 mensen op een veilige manier kunnen samenkomen.

De lokale besturen kunnen in elk geval een beroep doen op een 'evenementenmatrix' met achttien criteria om de risico's die een bepaald evenement met zich meebrengt te evalueren en de nodige maatregelen te nemen.

Zo staat plots de keur op een kier voor het voetbal. Begin augustus is er de Bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp in het Koning Boudewijnstadion en de terugwedstrijd in de promotieduels tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot. Nadien hervat de Jupiler Pro League, mogelijk dus met al wat fans in de tribunes, afhankelijk van de grootte van het stadion.

