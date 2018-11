'Veljkovic wilde Vertenten bekerfinale laten fluiten'

Dat schrijft Het Nieuwsblad. Veljkovic wist dat Vertenten graag de bekerfinale wilde leiden, maar Jonathan Lardot was voor de partij aangeduid. Toch haalde de makelaar alles uit de kast om, als vriendendienst, Vertenten alsnog de finale te laten fluiten.

Volgens de krant zou Veljkovic bij Genk geprobeerd hebben Luikenaar Lardot zwart te maken. 'Lardot is een Standard-fan,' citeert de krant een telefoongesprek van de makelaar naar de Limburgse club. 'Jullie zouden daarom via via moeten bellen naar Verbist (de scheidsrechterbaas, nvdr.), en druk gaan zetten om Lardot niet te willen.' De poging blijft zonder succes en Lardot leidt de finale.

30 rekeningen bij 1 bank

Het Laatste Nieuws schrijft dat bij een bank in Genk maar liefst 30 rekeningen stonden waarop Veljkovic de volmacht had. Het gaat dan onder meer over rekeningen van zijn broer en vader, maar ook van (ex-)voetballers als Milan Jovanovic (ex-Anderlecht, ex-Standard), Dalibor Veselinovic (ex-KV Mechelen, ex-KV Kortrijk) en Ivan Obradovic (Anderlecht, ex-KV Mechelen).

Zijn commissies op transfers in het Belgisch voetbal zouden via vennootschappen in fiscale paradijzen terugvloeien naar enkele van de 30 rekeningen van Veljkovic in dat Genkse bankkantoor.

Veljkovic haalde van die rekeningen ook enorm grote bedragen af. Van de rekening van zijn vader vroeg hij met zijn volmacht 200.000 euro op, van die van zijn broer 250.000 euro. In 2016 verliet hij de bank in Genk met maar liefst 450.000 euro aan cash.

De speurders voelden Veljkovic hierover al kort aan de tand. Volgens Het Laatste Nieuws zou de makelaar de stortingen 'normaal' noemen.