De overwinning op de Bosuil kon een bewogen week aan de oevers van de Maas niet doen vergeten. Voorzitter Bruno Venanzi staat in het oog van de storm. Kroniek van een pijnlijke val.

Nieuw is de (financiële) crisis aan de boorden van de Maas niet. Toen Michel Preud'homme er nog de scepter zwaaide, zag de situatie van de club er al niet goed uit. Dat werd bevestigd door de vertraging bij de uitbetaling van tekenpremies en versterkt door de weigering, in eerste aanleg, van de licentie, die enkele weken later in beroep wél werd toegekend. Standard maakte toen gewag van een misverstand bij de licentiecommissie over een document betreffende de verkoop van het stadion aan de nieuwe Immobilière du Standard de Liège, bedacht door Bruno Venanzi, maar een en ander bewees ook dat de club moeite had om de continuïteit te verzekeren. Sindsdien is er anderhalf seizoen geweest met bijna meer spandoeken dan overwinningen. De eersten richtten zich tegen Philippe Montanier, een Franse coach met een pragmatische aanpak. Daarna werd de directie niet gespaard, doelwit was het triumviraat gevormd door Preud'homme, Benjamin Nicaise en in hun schaduw Mogi Bayat. Terwijl Preud'homme vertrok en Bayat nauwelijks meer betrokken was bij transfers, kreeg Nicaise van zijn bazen de opdracht de overtollige spelers op te ruimen. De voormalige middenvelder vond uitwegen, soms tijdelijk, voor Obbi Oulare en Eden Shamir, maar anderen bleven. In mei maakten de spandoeken een comeback op de laatste dag van de mislukte play-off 2. Nicaise, Preud'homme en Venanzi bleven het doelwit, samen met Alexandre Grosjean, de CEO van de club. Bruno Venanzi beloofde daarop de komst van een nieuwe investeerder op korte termijn, evenals de komst van transfers 'à la Sérgio Conçeição' om het talent te begeleiden dat eindelijk weer uit de SL16 Football Campus zou komen. Mbaye Leye en zijn staf eisten ook een dosis ervaring maar dat plan werd gehinderd door zowel de financiële onzekerheid als de diametraal tegenovergestelde standpunten van coach en sportdirecteur. Uiteindelijk was Aron Dønnum (23) de meest ervaren aanwinst van de zomer. Ironisch genoeg kwam hij pas tot bloei na het vertrek van Nicaise. Donnum is onder Luka Elsner, die in het najaar via Mogi Bayat naar Sclessin kwam, uitgegroeid tot een van de meest waardevolle activa van Standard. De trainer en zijn nieuwe staf ontdekten bij hun komst een gehavende groep door te veel tactische omwentelingen en met een fysieke achterstand. Het project eist tijd, maar de kalender bleek ongenadig. Vandaar de hevige reactie na de historische klap in het gezicht door Charleroi. Bruno Venanzi staat nu vol in de vuurlinie. Na Charleroi verliet hij in het geniep het stadion, Alexandre Grosjean mocht naar het front om beslissingen uit te leggen. 'Bruno Venanzi moet zijn verantwoordelijkheid nemen en vertrekken', zei de Luikse zakenman François Fornieri in de kolommen van La Meuse. Hij herhaalde zijn wens om betrokken te zijn bij de toekomst van de club, samen met zijn favoriete compagnon, Luciano D'Onofrio. De jacht op een investeerder beheerst het leven van de voorzitter. Tot dusver is er nog geen akkoord. Venanzi, lang voorstander van het idee om 49 procent van zijn aandelen te verkopen, overweegt nu de hele club te verkopen omdat de situatie onbeheersbaar is geworden. Bepaalde kwesties blijven een snelle afwikkeling in de weg staan. Dat het stadion niet langer eigendom is van de club zet een domper op potentiële kandidaten. Het scenario van een totale wederverkoop, inclusief stadion, wordt niet uitgesloten, maar het benodigde bedrag zou dan aanzienlijk stijgen om iedereen die al in de Immobilière heeft geïnvesteerd terug te betalen. Ook de hervorming van het belastingstelsel voor voetballers kan de zaak bemoeilijken, want minder aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeerders. Er zijn ook de mogelijke gevolgen van de Edmilson-affaire die zou kunnen leiden tot een tijdelijk transferverbod. In afwachting moeten de Rouches verkopen. Na Hugo Siquet duikt de naam van Nicolas Raskin nu het vaakst op.