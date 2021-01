Frank Vercauteren staat te popelen om te beginnen aan zijn termijn als hoofdtrainer van het ambitieuze Antwerp. 'Ik wil de club helpen om in de juiste richting te evolueren', vertelde de 64-jarige Brusselaar dinsdag tijdens zijn online persvoorstelling.

Vercauteren volgt bij het stamnummer 1 Ivan Leko op, die Antwerp in de eindejaarsperiode verliet voor een avontuur bij het Chinese Shanghai SIPG. De Kroaat deed het lang niet onaardig op de Bosuil. The Great Old staat in de Jupiler Pro League na negentien speeldagen op de vijfde stek en overwintert in de Europa League.

'Ik zal dan ook verder bouwen op de stevige basis die er staat', verklaarde Vercauteren. 'Als je de resultaten van de voorbije maanden bekijkt, kan je niet anders dan vaststellen dat Antwerp zeer degelijk presteerde. Uiteraard zullen er wel een aantal aanpassingen komen, maar dat is eigen aan iedere nieuwe coach. We gaan er alles aan doen om de rest van dit seizoen zo goed mogelijke resultaten te behalen.'

Antwerp zakte de eerste jaren van de 21e eeuw weg in de tweede klasse, maar doet nu weer helemaal mee met de grote jongens. Op de Bosuil dromen ze zelfs, al dan niet luidop, van de landstitel. Vercauteren wil echter geen grote uitspraken doen over mogelijke ambities. 'De zaken evolueren bij Antwerp in de juiste richting en ik wil deel uitmaken van dit project. Ik stond open voor een nieuwe uitdaging, die wel aan mijn verwachtingen moest voldoen. Dat is bij Antwerp het geval. Om familiale redenen ondertekende ik een contract tot het einde van het seizoen, maar als het uitkomt blijf ik langer.'

Vercauteren gaf voorts aan dat hij zijn spelersgroep de komende periode verder zal analyseren, net als de situatie rond enfant terrible Didier Lamkel Zé. 'We zullen zien. Nu is het nog te vroeg om daarover uitspraken te doen. Voor mij ligt hij in ieder geval nog onder contract bij Antwerp.'

Vercauteren volgt bij het stamnummer 1 Ivan Leko op, die Antwerp in de eindejaarsperiode verliet voor een avontuur bij het Chinese Shanghai SIPG. De Kroaat deed het lang niet onaardig op de Bosuil. The Great Old staat in de Jupiler Pro League na negentien speeldagen op de vijfde stek en overwintert in de Europa League. 'Ik zal dan ook verder bouwen op de stevige basis die er staat', verklaarde Vercauteren. 'Als je de resultaten van de voorbije maanden bekijkt, kan je niet anders dan vaststellen dat Antwerp zeer degelijk presteerde. Uiteraard zullen er wel een aantal aanpassingen komen, maar dat is eigen aan iedere nieuwe coach. We gaan er alles aan doen om de rest van dit seizoen zo goed mogelijke resultaten te behalen.' Antwerp zakte de eerste jaren van de 21e eeuw weg in de tweede klasse, maar doet nu weer helemaal mee met de grote jongens. Op de Bosuil dromen ze zelfs, al dan niet luidop, van de landstitel. Vercauteren wil echter geen grote uitspraken doen over mogelijke ambities. 'De zaken evolueren bij Antwerp in de juiste richting en ik wil deel uitmaken van dit project. Ik stond open voor een nieuwe uitdaging, die wel aan mijn verwachtingen moest voldoen. Dat is bij Antwerp het geval. Om familiale redenen ondertekende ik een contract tot het einde van het seizoen, maar als het uitkomt blijf ik langer.' Vercauteren gaf voorts aan dat hij zijn spelersgroep de komende periode verder zal analyseren, net als de situatie rond enfant terrible Didier Lamkel Zé. 'We zullen zien. Nu is het nog te vroeg om daarover uitspraken te doen. Voor mij ligt hij in ieder geval nog onder contract bij Antwerp.'