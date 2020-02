Club Brugge heeft donderdag 1-1 gelijkgespeeld tegen Manchester United in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League. Emmanuel Dennis (15.) bracht blauw-zwart op voorsprong in het Jan Breydelstadion. Anthony Martial (36.) lukte de gelijkmaker.

Philippe Clement had een stevige verrassing in petto voor de aftrap: de 19-jarige Maxim De Cuyper mocht debuteren tegen de Engelse grootmacht. Aanvoerder Ruud Vormer, niet topfit, begon op de bank.

Via Dennis dreigde Club Brugge al snel. Hij wipte het leer voor doel, maar Lindelöf en Matic voorkwamen dat Vanaken en De Cuyper de bal over de doellijn konden duwen. Aan de overzijde pakte Mignolet uit met een knappe save op een verre schuiver van de Belgische Braziliaan Pereira.

Op het kwartier kwam Club Brugge op voorsprong. Een doeltrap van Mignolet lanceerde Dennis, die het leer over de te ver uitgekomen Romero lobde: 1-0. Met zijn acties deed de Nigeriaan de United-verdedigers sterretjes zien, vanuit een scherpe hoek besloot hij op de Argentijnse doelman.

Daarop besloot de thuisploeg ManU een geschenk te geven. Een inworp van De Cuyper richting Mechele belandde bij de snelle Martial, die de Brugse verdediger aftroefde en Mignolet kansloos liet. Vlak voor rust knalde de Franse spits na een individuele actie via de vingers van Mignolet op de paal.

Vroeg in de tweede helft trapte Kossounou de bal recht in de voeten van Juan Mata, die Martial bereikte. Via Deli rolde het leer bijna binnen, maar Mignolet bracht redding. Andermaal Dennis bestookte de kooi van de Mancunians, Romero lag echter in de weg. De Bruggelingen, met Vormer inmiddels tussen de lijnen, kregen ruim tien minuten voor affluiten nog een dot van een kans.

Na een nieuwe dribbel van Dennis miste de vrijstaande Kossounou onbegrijpelijk. In blessuretijd kopte De Ketelaere net naast. Na een bemoedigende wedstrijd kan Club Brugge de terugmatch van volgende week donderdag op Old Trafford met vertrouwen tegemoetzien.

Philippe Clement had een stevige verrassing in petto voor de aftrap: de 19-jarige Maxim De Cuyper mocht debuteren tegen de Engelse grootmacht. Aanvoerder Ruud Vormer, niet topfit, begon op de bank. Via Dennis dreigde Club Brugge al snel. Hij wipte het leer voor doel, maar Lindelöf en Matic voorkwamen dat Vanaken en De Cuyper de bal over de doellijn konden duwen. Aan de overzijde pakte Mignolet uit met een knappe save op een verre schuiver van de Belgische Braziliaan Pereira. Op het kwartier kwam Club Brugge op voorsprong. Een doeltrap van Mignolet lanceerde Dennis, die het leer over de te ver uitgekomen Romero lobde: 1-0. Met zijn acties deed de Nigeriaan de United-verdedigers sterretjes zien, vanuit een scherpe hoek besloot hij op de Argentijnse doelman. Daarop besloot de thuisploeg ManU een geschenk te geven. Een inworp van De Cuyper richting Mechele belandde bij de snelle Martial, die de Brugse verdediger aftroefde en Mignolet kansloos liet. Vlak voor rust knalde de Franse spits na een individuele actie via de vingers van Mignolet op de paal. Vroeg in de tweede helft trapte Kossounou de bal recht in de voeten van Juan Mata, die Martial bereikte. Via Deli rolde het leer bijna binnen, maar Mignolet bracht redding. Andermaal Dennis bestookte de kooi van de Mancunians, Romero lag echter in de weg. De Bruggelingen, met Vormer inmiddels tussen de lijnen, kregen ruim tien minuten voor affluiten nog een dot van een kans. Na een nieuwe dribbel van Dennis miste de vrijstaande Kossounou onbegrijpelijk. In blessuretijd kopte De Ketelaere net naast. Na een bemoedigende wedstrijd kan Club Brugge de terugmatch van volgende week donderdag op Old Trafford met vertrouwen tegemoetzien.