Iedere vrijdag blikken we al eens vooruit op de sport in het weekend. Deze week onder meer Club-Genk, de Clásico en het WK indooratletiek.

Club Brugge-KRC Genk, (zondag, 13u30)

Moed toonde Alfred Schreuder vorige week wel, toen hij Noa Lang passeerde voor de wedstrijd op KV Oostende. Hij zei dat het individu nooit boven het collectief mag staan. Een uitspraak die perfect past binnen de filosofie van Club Brugge. Afwachten of Schreuder voor de match tegen KRC Genk weer Lang op de bank zet. Club zonder Nederlanders, het is niet wat er werd verwacht toen Schreuder begin januari Philippe Clement afloste. Nu blijven ook Bas Dost en Ruud Vormer op de bank. De trainer weet zich gesterkt door een vijftien op vijftien, ook al kan het voetbal veel beter. Op dat laatste zal hij uiteindelijk worden beoordeeld. Schreuder is verplicht om kampioen te worden om zijn verblijf te verlengen. En dan nog.

Deze competitie zal de geschiedenis ingaan als deze van de trainerswissels. En opvallend: hoeveel trainers die in de loop van het seizoen kwamen gaan straks effectief blijven? Alfred Schreuder bij Club Brugge, Bernd Storck bij KRC Genk, Luka Elsner bij Standard, Yves Vanderhaeghe bij KV Oostende, blijven zij overeind? Durven ze het bij Zulte Waregem aan om Timmy Simons verder een kans te geven? En wat is de situatie bij Eupen, Seraing of Beerschot? (Jacques Sys)

© Belga Image

Real Madrid-FC Barcelona (zondag, 21u)

Het Spaanse voetbal kreeg deze week de wind van voren. De manier waarop Atlético en Villarreal een hold-up pleegden in respectievelijk Manchester en Turijn, kwam hen op redelijk wat kritiek te staan. Cijfermatig waren de twee Spaanse clubs elkaar waard: ze hadden allebei ongeveer 40 procent balbezit en schoten drie keer op doel (binnen het kader). Warm word je daar niet van. De vertoning van Real Madrid in de uitwedstrijd tegen PSG vorige maand was al niet veel beter: 0 (nul) schoten binnen de palen. Als er nog geen Spaans woord voor catenaccio is, moet het dringend uitgevonden worden.

Maar het kan ook anders. Zondagavond kan u nog eens genieten van het Spaanse voetbal, want de clásico stelt zelden teleur. Met twee ploegen in de flow zal dat ook nu niet het geval zijn. FC Barcelona heeft al elf wedstrijden op rij niet meer verloren en degradeerde in de Europa League zowel Napoli als Galatasaray tot toeschouwers. Met 16 goals in de laatste vijf competitiematchen toonde het dat het ook in La Liga op dreef is. Xavi heeft weer een bepaalde schwung in het team gekregen, dat moet je hem nageven.

Als Karim Benzema de clásico niet haalt, is het bij Real vooral uitkijken naar de manier waarop Ancelotti dat gaat fiksen. Wellicht een oplossing zonder Eden Hazard, tenzij Carletto een serieuze verrassing in petto heeft... (Steve Van Herpe)

© GETTY

Milaan-Sanremo (zaterdag)

De Primavera bestaat uit een lange siesta tot aan de heuveltjes in de finale met de Cipressa en de Poggio. Man in topvorm Tadej Pogacar liet al verstaan dat op die eerste wel eens de hel zou kunnen losbarsten. Komt hij zaterdag, net zoals in de Strade Bianche, opnieuw solo aan? Het zou straf zijn, want zelfs Marco Pantani lukte het niet in 1999, geleid door een escorte van motards, om zijn aanval op de Cipressa tot de streep vol te houden.

Al is er misschien wel een grote rol weggelegd voor de Poggio. Het is daar dat onder meer Pogacar en Wout van Aert de pure sprinters zoals Fabio Jakobsen en Caleb Ewan uit hun wiel moeten rijden. En wat te denken van Mathieu van der Poel die plots zijn comeback maakt? Dat hij kans maakt op winst na geen enkele koers meer te hebben gereden sinds oktober, en ook in het veldrijden zich niet kon laten zien, lijkt toch klein. Maar gezien de talloze afzeggingen de afgelopen dagen, is het een aangename verrassing dat de Nederlander wel van de partij zal zijn. (Fabien Chaliaud)

Wout van Aert, solerend naar de zege in de Omloop, zonder één competitiedag in de benen.

Formule 1: openingsrace Bahrein (zondag, 16u)

Bent u ondertussen al bekomen van de immens spannende titelstrijd van vorig seizoen? Of het dit jaar even bloedstollend zal worden, is nog maar de vraag. Maar alles wijst er wel op dat de F1 dit weekend een nieuw tijdperk instapt. Door de nieuwe reglementen, zijn de wagens voor 95% veranderd en daar is het ene team beter mee omgegaan dan het andere.

Op basis van de wintertests is het haast onmogelijk om al voorspellingen te doen voor de eerste race, dit weekend in Bahrein. Al ziet het er wel naar uit dat Hamilton en Verstappen opnieuw de hoofdrol zullen opeisen. Maar wat met Ferrari en McLaren? Zij zijn erop gebrand om opnieuw mee te doen voor de titel en hebben met Charles Leclerc en Lando Norris twee potentiële wereldkampioenen in hun rangen. En is het de F1 ook gelukt om de wagens dichter bij elkaar te laten racen? We zullen het zondag allemaal ontdekken. Maar vergis u niet, alles kan er over een paar races opnieuw helemaal anders uitzien. (Gert Segers)

© GETTY

WK indooratletiek, dag 3 (zondag)

Zondag kan een memorabele dag worden in de geschiedenis van de atletiek, met op het WK indoor in Belgrado eerst de finale in het hinkstapspringen bij de vrouwen, dan de finales in het polsstokspringen en de 1500 meter bij de mannen.

In het hinkstapspringen wil de Venezolaanse Yulimar Rojas haar eigen wereldrecord aanvallen (15m43), daterend van februari 2020. Op de twee andere nummers is het wereldrecord de voorbije weken al verbeterd. Door dé twee jonge Europese vedetten van het moment: Armand 'Mondo' Duplantis en Jakob Ingebrigtsen. De Zweed scherpte op 7 maart op een meeting in... Belgrado al voor de derde keer 's werelds hoogste sprong ooit aan, van 6m18 tot 6m19. Waarop hij vol vertrouwen zei: 'Dit is niet het hoogste dat ik ooit zal springen. Er komt nog veel meer.' Mogelijk al zondag op het WK, richting 6m20. Niemand zou er versteld van staan, zeker omdat Duplantis op kampioenschappen een extra drive krijgt. Voor de 22-jarige Zweed zou het zijn eerste wereldtitel in zaal worden, na zijn olympische titel in Tokio, afgelopen zomer.

© GETTY

Daar mikt ook Jakob Ingebrigtsen op, in navolging van zijn olympische titel op de 1500 meter. In Liévin klokte de 21-jarige Noor al de snelste indoortijd ooit: 3:30.60, ruim vier tienden sneller dan het vorige wereldrecord van Samuel Tefera. Op een kampioenschap is, gezien de doorgaans meer tactische finale, zo'n beste tijd ooit lopen moeilijker, maar Ingebrigtsen heeft de wereld al meermaals verbaasd. (Jonas Creteur)

