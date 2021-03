Dinsdag vergaderde de Pro League over een aantal thema's. Wat is daar uit de bus gekomen? Drie vragen aan Peter t'Kint.

Wat is er op de vergadering van de Pro League van dinsdag beslist over de toekomst van de BeNeLiga?

...

Wat is er op de vergadering van de Pro League van dinsdag beslist over de toekomst van de BeNeLiga?Peter t'Kint: 'Laat het ons zo samenvatten: het is een kunst om na een zeer woelige 24 uur een mislukking voor de buitenwereld om te turnen in een positief verhaal. Een sterk staaltje van communicatie, het is in het verleden na vergaderingen van de Pro League al anders geweest.''De positivo in ons zegt: eindelijk is er gepraat over de lange termijn. Mooi. Een helder format voor de (verre) toekomst: schaalvergroting, sportief interessante duels met de top in Nederland, volgens de studie die is gebeurd, goed voor 400 miljoen aan mediacontract, in plaats van de huidige 200 miljoen. Als dat mooi verdeeld wordt, kan dat een goeie BeNeLiga opleveren, een goeie domestic league en daaronder een stevige amateurpiramide. Drie niveaus die mekaar bevruchten. Iedereen blij, want er moet nog niet beslist worden wie deelneemt en hoe het geld wordt verdeeld.''Maar tussen droom en daad staan nog vele bezwaren. Een akkoord vinden met Nederland, alles stemmen, onderhandelingen voeren. De visie is er, en beslist is dat iedereen die steunt, maar nu die ook realiseren... Vincent Goemaere, Cercle Brugge, tweette al: fake news, toen iemand het nieuws over de samenwerking bekendmaakte.''De visie op de lange termijn leidde de aandacht af van wat eigenlijk zou worden beslist: de korte termijn. Hoe ziet 1A eruit in de nabije toekomst, wat met 1B en wat de integratie van de beloftenploegen om daar voor een betere doorstroming te zorgen? Daarover was er maandag een akkoord binnen 1A, maar in de loop van de avond, de nacht, en de ochtend erop, plots niet meer. Zoals vaak, als de kaarten op tafel moeten.''Uiteindelijk kwam het niet tot een stemming en kreeg het management de opdracht om een oplossing te zoeken. Een opdracht die ze negen maanden geleden ook al kreeg, en waarin ze niet lukte. De enige beslissingen op de korte termijn zijn: Lierse mag in 1B blijven, vermits er geen competitie was op amateurniveau en Deinze riskeert niet zijn licentie te verliezen, nu het in oktober niet klaar zal zijn met de verbouwingen. Daar is een achterstand, door covid-19. De profclubs gunnen de Oost-Vlamingen wat respijt, gezien de plannen om de accommodatie te verfraaien doorgaan.'Is het project van Club NXT al na een jaar ten dode opgeschreven?Peter t'Kint: 'Integendeel zelfs. 1B is niet gekant tegen de komst van zulke ploegen, maar niet massaal. Vier belotfeploegen zou kunnen, want het is na één jaar verkeerd om je te focussen op die ene zege en de laatste plaats in de stand. Club Brugge had geen tijd om zich te wapenen voor zo'n competitie en moest met een te jonge kern de strijd aangaan.''Met Union is na Beerschot, Mechelen en OHL ook de laatste echt kapitaalkrachtige ploeg weg uit 1B. Op Westerlo na misschien schrijft de rest een ander verhaal: Seraing en Lommel zitten ook in een opleidingsfase, vergelijkbaar met de beloftenteams, die uit Club NXT kunnen leren en zich beter kunnen wapenen.''Wat 1B niet wilde, was naast Club Brugge, KRC Genk, Anderlecht en Standard, ook nog eens de komst van de beloftenploegen van Antwerp, Charleroi, KAA Gent of OHL. Vier ploegen die qua jeugdopleiding nog veel werk voor de boeg hebben. Dat was het plan, uitgewerkt door 1A, dat op de vergadering zou worden gestemd. Maandagavond was daar nog een meerderheid voor, dinsdag niet meer. 1B vond in zijn verzet gehoor bij ploegen uit het tweede deel van 1A, die van mening veranderen.''Na de ervaring van Club NXT werd immers gesleuteld aan de reglementen van die beloftenkernen. Er zouden binnen kernen van U23 meer buitenlanders worden toegelaten én de jongeren moesten niet meer alleen uit de eigen werking komen. Een paar clubs uit 1A vreesden dat de eigen talenten zo nog sneller zouden worden weggehaald.''Hoe het nu verder moet, hangt af van onderhandelingen met de amateurs, en intern overleg tussen de (top)clubs in 1A. Club NXT alleen zal niet meer lukken, een systeem met acht in 1B ook niet. Het zullen vooral de G5/G7 zijn die onderling eerst een akkoord moeten zien te bereiken.'Hoe zal 1B er dan de komende jaren uitzien? En zitten we volgend jaar weer met drie zakkers in 1A?Peter t'Kint: 'Op die vraag kwam geen antwoord. Voorzitter Peter Croonen was slim genoeg om het niet tot een stemming te laten komen, want dan zou weer openlijk blijken hoe clubs vooral strijden voor het eigen overleven, hun eigen visie, en dat er geen algemene visie is, tenzij die ene op de lange termijn.''Zeker is nu: 1A blijft volgend jaar met achttien, dat is vorige zomer zo beslist. Daarna zakken in principe drie ploegen. Hadden de topclubs gisteren erdoor gekregen dat de beloften in 1B mochten aantreden, dan wilde men nog een extra jaar met achttien en een herziening van de televisiegelden overwegen. Nu is dat niet zo.''Het is nu aan het management, om daar eventueel in een volgende vergadering weer aan te sleutelen. Op zoek naar een oplossing waar iedereen zich kan in vinden. De top van 1A dat zijn talenten beter wil opleiden. De buik en de staart van het klassement dat een stevige degradatiestrijd wacht, maar in tijden van Covid geen zotte uitgaven wil doen.''1B wil wel graag zijn anderhalve stijger - de tweede speelt in een barrage tegen de voorlaatste - behouden. Ook de amateurs willen, eens corona hervat, weer kunnen promoveren, liefst met twee, en als het kan onder lichtere licentievoorwaarden (aantal profspelers, proftrainers, accommodatie). Een oplossing zou kunnen zijn om vier U23-ploegen tot 1B toe te laten, en de andere U23-kandidaten in 1e amateur, maar daar staan financiële toegiften tegenover. Tot dusver zegden de profclubs njet, misschien lukt dat straks wel bij een volgende poging.'