Vanmiddag valt wellicht het doek over het Belgische voetbalseizoen 2019/20. Wellicht, want de zoektocht om eruit te komen was een lastige, met evenveel pistes als er ploegen waren. Een stand van zaken.

1. Hoe gaat het seizoen eindigen?

Mocht het kampioenschap nietig verklaard worden, dan houdt dat in dat Club Brugge geen kampioen is, Waasland-Beveren niet daalt, en er geen stijger uit 1B komt. Dan beginnen we straks opnieuw zoals een jaar geleden. Maar dat is de allerlaatste optie die op tafel komt, voor het geval men helemaal vastzit.

Er is lang geprobeerd om de dertigste speeldag nog af te werken, maar dat bleek uiteindelijk niet haalbaar. Ter stemming wordt vanmiddag voorgelegd om de huidige stand in 1A - na 29 speeldagen - te aanvaarden als eindstand.

Krijgt dat voorstel vanmiddag een meerderheid, dan is Club Brugge kampioen en kunnen de Europese tickets die aan de competitie zijn toegewezen (zie vraag drie) worden toegekend. En dan zakt Waasland-Beveren. Dat had met een dertigste speeldag nog een waterkans op het behoud, maar ziet die door de neus geboord.

Wat de stijger uit 1B betreft: het voorstel is om Beerschot en OH Leuven de kans te geven om tot 31 mei een datum te vinden voor de return van de promotiefinale.

Die moet worden afgewerkt voor 2 augustus. Van de nationale veiligheidsraad moet dat zonder publiek, wat voor de Leuvenaars een nadeel is - Beerschot mocht de eerste wedstrijd immers afwerken mét publiek. Komen beide ploegen niet tot een akkoord, dan is het voorstel om ook in 1B de huidige algemene stand, de twee periodes samen, als eindstand te nemen. In dat geval stijgt Westerlo.

De competitie nietig verklaren houdt in dat er geen promovendus is, daar heeft niemand uit 1B baat bij. Allebei promoveren is géén optie, Beerschot en OHL worden als het ware gedwongen om akkoord te gaan met een match achter gesloten deuren.

2. Welk competitieformat mogen we volgend seizoen verwachten?

Hetzelfde als dit seizoen: zestien ploegen in 1A, acht in 1B.

Voor een grondige hervorming - afschaffing van de play-offs en uitbreiding naar 18, 20 of zelfs 21 ploegen - moet een meerderheid van 80 procent worden gevonden en die is er niet. Tenminste niet in het aftoetsen vooraf van alle scenario's, want eigenlijk weet je dat pas zeker wanneer iedereen stemt.

1B is daarbij een beetje het verloren schaap, want na het wegvallen van Lokeren, Roeselare en Virton beschikt het maar over vijf stemmen. Deinze als promovendus heeft nog geen stemrechten. De kandidaat-profclubs Seraing, RWDM en Lierse uiteraard ook niet, zij kijken toe.

Het voorstel voor volgend seizoen is straks: 1A blijft met zestien, maar... de vrees voor een nieuwe coronagolf is groot, zodat het format na de reguliere competitie wel wordt aangepast. De eerste acht (en niet zoals nu de eerste zes) spelen play-offs.

De andere acht zijn in maart klaar, play-off 2 verdwijnt in de prullenmand. De nummers 1 tot 4 spelen in een nacompetitie voor titel en Europese tickets, de nummers 5 tot 8 spelen voor een laatste Europees ticket.

1B blijft met acht, maar... het wil de periodekampioenschappen afschaffen. In het voorstel dat straks ter stemming ligt, staat een 'gewone competitie' over 28 speeldagen. De kampioen promoveert en vervangt de laatste in 1A. Geen promotiefinales meer.

Plaats twee telt ook. In het voorstel, dat straks nog moet worden goedgekeurd, wordt de poort naar 1A en het lijfsbehoud weer iets meer opengezet. De voorlaatste in 1A zou barrages moeten spelen tegen de tweede uit 1B om het behoud/de promotie. 1B, nu een kerkhof, vraagt geen tweede rechtstreekse promovendus, maar wel een opening. Benieuwd of dat een meerderheid vindt.

Als dit allemaal wordt goedgekeurd, bestaat 1B volgend seizoen uit: Westerlo/Beerschot/OHL (twee van die drie, afhankelijk van wie naar 1A mag), Waasland-Beveren, Lommel, Union, Deinze, Seraing en RWDM. Lierse valt uit de boot. In de eerste amateurklasse staan zij nu pas dertiende, lager dan Seraing (derde) en RWDM (zesde).

3. Hoe liggen de kaarten voor de bekerfinale?

Op tafel ligt vanmiddag hetzelfde voorstel als OHL en Beerschot krijgen: voor 31 mei moeten Club Brugge en Antwerp naar een datum zoeken waarop kan worden gespeeld.

Allicht is dat ook begin augustus, als er weer gevoetbald mag worden van de nationale veiligheidsraad. Ook die match moet voor 2 augustus worden afgewerkt. Opnieuw: zonder publiek, want dat mag niet van de overheid. Inzet: de eer én een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Pakt Club de dubbel, dan gaat Charleroi naar die groepsfase en krijgt Antwerp als vierde in de huidige tussenstand een ticket voor de voorronde van de Europa League.

