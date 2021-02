Zondag werd de Antwerpse derby nog in het Olympisch Stadion afgewerkt. Deze zomer wil Beerschot weten of het straks verhuist dan wel definitief op het Kiel blijft.

Hoeveel derby's worden er nog op het Kiel afgewerkt? Wordt het Olympisch Stadion helemaal verbouwd, of verhuist Beerschot toch naar Petroleum-Zuid, naast de nieuw te bouwen fietsbrug over de Schelde?

'Als we de kans krijgen om naar een nieuw stadion te verhuizen, is dat optie één', zegt Beerschotvoorzitter Francis Vrancken deze week in Sport/Voetbalmagazine. 'Pas als dat niet lukt, gaan we voor een verbouwing van het Kiel.'

De club en de stad, die eigenaar is van zowel de gronden op het Kiel als die van Petroleum Zuid, namen een studiebureau onder de arm dat een dossier moet samenstellen over de impact van een nieuw stadion, met inbegrip van de toegangswegen. De resultaten worden tegen het bouwverlof deze zomer verwacht.

'De bedoeling is dat we in augustus kunnen beslissen of het kan of niet. Met voetbal alleen zal het niet rendabel zijn. Een woonfunctie is geen optie, kantoren, een hotel en horeca wel. Als het project haalbaar is, willen we verhuizen zodat het seizoen 2026/27 in het nieuwe stadion kan doorgaan.'

En de financiering? 'Als projectontwikkelaar zijn we bezig met wie het zal financieren. Het is niet de bedoeling nu wild te dromen en straks te zeggen: oei, wie gaat dat betalen?'

Lees het volledige verhaal over Beerschot in Sport/Voetbalmagazine van 10 februari.

