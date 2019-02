Verkopers Anderlecht bevestigen financiële schikking met Marc Coucke

Etienne Davignon heeft dat verklaard in naam van de verkopende aandeelhouders.

Onvolledige informatie

'De verkopende en kopende aandeelhouders bespreken in alle sereniteit de mogelijk niet gekende en/of onvolledige informaties voor de kopers tijdens de verkoop', klinkt het in de mededeling. 'Deze discussies vinden plaats in een constructieve en positieve sfeer.

'Beide partijen zijn reeds overeengekomen om dit te regelen in een commerciële transactie van ongeveer drie miljoen euro, waardoor elke mogelijkheid van beroep wordt uitgesloten in de toekomst.'

'In geval van een eventuele correctie van de waardering zal het bedrag door Alychlo (de investeringsmaatschappij van Coucke, nvdr.) aan RSC Anderlecht worden betaald, waardoor het kapitaal van de club wordt versterkt,' zo klinkt het nog.

Clausules

De kranten van het Mediahuis hadden geschreven dat Coucke vier miljoen euro terugeist van de verkopers, omdat er volgens hem te veel lijken uit de kast vallen.

Het zou dan vooral gaan om onverwachte clausules in spelerscontracten. Zo was middenvelder Adrien Trebel volgens Coucke minstens 10 miljoen euro waard, maar werd tijdens de verkoop vastgesteld dat er in zijn contract een afkoopclausule van 6 miljoen stond.

Volgens de kranten stuurde Coucke een schadeclaim naar alle mensen die meer dan 1 procent verkochten waarbij hij 2.500 euro per verkocht aandeel terugeist, in totaal voor zo'n 4 miljoen euro. Die schadeclaim wordt dus ontkend door de vroegere aandeelhouders.

Coucke zelf had eerder woensdag al via Twitter gereageerd dat het artikel vol 'leugens en onwaarheden' stond.

4 leugens/onwaarheden in 1 artikel.

In de rat race naar primeurs, wordek bronnen niet meer gecheckt. En andere media nemen het snel snel klakkeloos over.

Spijtig, een goede pers is ook in voetbal cruciaal en probeer ik maximaal te respecteren. https://t.co/infDdMFdku — Marc Coucke (@CouckeMarc) February 6, 2019

Verlies

Vorige maand raakte bekend dat Anderlecht het vorige financieel boekjaar heeft afgesloten met ruim zes miljoen euro verlies, het eerste verliesjaar sinds 2011 voor paars-wit.