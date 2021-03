De Rode Duivels kunnen zaterdag voor de tweede WK-kwalificatiewedstrijd in Tsjechië geen beroep doen op Thomas Vermaelen en Yannick Carrasco. Vermaelen keerde deze morgen omwille van quarantainemaatregelen terug naar Japan. Yannick Carrasco is niet fit.

Het vroege vertrek van Vermaelen is een verrassing. In eerste instantie werd door bondscoach Roberto Martinez gecommuniceerd dat Vermaelen tot na de interland in Praag bij de groep zou blijven. Er wacht de verdediger bij zijn terugkeer in Japan, waar hij speelt voor Vissel Kobe, nog een quarantaine van een week.

Na het duel tegen Wales van woensdag, waarin Vermaelen tijdens de rust werd gewisseld voor Jason Denayer, waren er al twijfels over zijn fysieke toestand. De bondscoach drukte alle speculaties echter de kop in door te stellen dat de wissel vooraf besproken was.

Yannick Carrasco, die woensdag tegen Wales niet in actie kwam, zal ook zaterdag in Praag niet spelen. De buitenspeler is niet helemaal fit en blijft in België achter om te werken aan zijn herstel. Er wordt gehoopt dat hij de match van dinsdag tegen Wit-Rusland wel haalt.

Carrasco moest in Praag de vervanger worden van Thorgan Hazard op de linkerflank. Die mag niet mee naar Tsjechië, zo bevestigde de Belgische voetbalbond vrijdag nog eens, omwille van de strenge coronavoorschriften van de Duitse overheid. Die staan niet toe dat de Rode Duivels die in Duitsland uitkomen - Thomas Meunier (Dortmund), Thorgan Hazard (Dortmund), Koen Casteels (Wolfsburg) en Dedryck Boyata (Hertha Berlijn) - meereizen naar Praag.

Het vroege vertrek van Vermaelen is een verrassing. In eerste instantie werd door bondscoach Roberto Martinez gecommuniceerd dat Vermaelen tot na de interland in Praag bij de groep zou blijven. Er wacht de verdediger bij zijn terugkeer in Japan, waar hij speelt voor Vissel Kobe, nog een quarantaine van een week. Na het duel tegen Wales van woensdag, waarin Vermaelen tijdens de rust werd gewisseld voor Jason Denayer, waren er al twijfels over zijn fysieke toestand. De bondscoach drukte alle speculaties echter de kop in door te stellen dat de wissel vooraf besproken was. Yannick Carrasco, die woensdag tegen Wales niet in actie kwam, zal ook zaterdag in Praag niet spelen. De buitenspeler is niet helemaal fit en blijft in België achter om te werken aan zijn herstel. Er wordt gehoopt dat hij de match van dinsdag tegen Wit-Rusland wel haalt. Carrasco moest in Praag de vervanger worden van Thorgan Hazard op de linkerflank. Die mag niet mee naar Tsjechië, zo bevestigde de Belgische voetbalbond vrijdag nog eens, omwille van de strenge coronavoorschriften van de Duitse overheid. Die staan niet toe dat de Rode Duivels die in Duitsland uitkomen - Thomas Meunier (Dortmund), Thorgan Hazard (Dortmund), Koen Casteels (Wolfsburg) en Dedryck Boyata (Hertha Berlijn) - meereizen naar Praag.