'Vermoedens dat er in een nieuw jaar ondanks alle holle woorden oude gewoonten dreigen'

Is er, aan de feesttafel, in het licht van het voetbalschandaal echt gedacht aan een nieuwe moraal, aan het wegsnijden van alle uitwassen, aan het verwijderen van een systeem dat in de loop van de jaren helemaal uit de hand liep en (te) veel mensen toeliet daar financieel beter van te worden? Of is het gewoon wachten tot er een nieuwe bom ontploft nadat de ontboezemingen die spijtoptant Dejan Veljkovic deed door het gerecht zijn nagetrokken?

