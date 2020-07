In de zaak rond de degradatie van Waasland-Beveren heeft de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de Pro League gelijk gegeven. De degradatie van de Wase club is terecht volgens hen.

Waasland-Beveren heeft geen poot meer om op te staan. In een zeer uitgebreid rapport van de Belgische Mededingingsautoriteit (130 pagina's) staat namelijk dat de manier waarop de Pro League 1A heeft afgesloten, de juiste blijkt te zijn. De klacht van Waasland-Beveren om de degradatie alsnog ongedaan te maken, kan dus weggegooid worden.

Dat is toch wel een grote verrassing want een week geleden nog gaf de auditeur van het BMA de Waaslanders nog veel hoop. Alleen zou de club, volgens informatie bij Het Laatste Nieuws, de 30ste en laatste speeldag niet willen spelen waardoor ze zich in hun eigen voet zouden hebben geschoten.

Door de beslissing van het BMA kan alles nu bij het oude blijven. Het competitieformat dat eerder door 80% van de Pro league werd goedgekeurd (1A met 16 teams en ingekote play-offs) blijft behouden. Waasland-Beveren degradeert dus en op 2 augustus maken OH Leuven en Beerschot in de terugwedstrijd van de promotiefinale uit wie naar 1A mag.

