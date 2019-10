Club Brugge-coach Philippe Clement heeft een wit konijn uit zijn hoed getoverd: de 18-jarige Charles De Ketelaere vervangt de geschorste Ruud Vormer.

Club Brugge-coach Philippe Clement heeft dinsdagavond voor een verrassing van formaat gezorgd in zijn basiself voor het Champions League-duel tegen Paris Saint-Germain, op de derde speeldag in groep A.

Als vervanger van de geschorste Ruud Vormer koos Clement verrassend voor de achttienjarige Charles De Ketelaere, een aanvallende middenvelder die nog maar één wedstrijd speelde voor de blauw-zwarte hoofdmacht: dat was eind september op bezoek bij vierdeklasser Francs Borains (0-3) in de Beker van België. De duels tegen Galatasaray en Real Madrid werkte hij nog in de Youth League af.

Vooraf werd er verwacht dat Eder Balanta de vervanger van aanvoerder Vormer zou zijn, maar de Colombiaan kan nog geen hele wedstrijd aan en zit op de bank. De Ketelaere kreeg ook de voorkeur op Siebe Schrijvers en Odilon Kossounou. Schrijvers haalt de bank niet eens tegen de Parijse miljardenclub. Bij PSG start Meunier op de rechtsachter.

Met Club Brugge tegen Paris Saint-Germain staat er dinsdagavond een Champions League-duel tussen respectievelijk de verrassende nummer twee en de leider in groep A op het programma in het Jan Breydelstadion. Na de onverhoopte 2-2 op het veld van Real Madrid droomt gans Brugge van een nieuwe stunt tegen de Franse miljardenclub, al predikt coach Philippe Clement realisme, zonder het geloof in eigen kunnen te verliezen. "Dit PSG is toch nog een stap hoger dan Real. Een punt zou een stunt en een zege een mirakel zijn.'

Twee jaar geleden werd toenmalig landskampioen RSC Anderlecht nog helemaal zoek getikt in de groepsfase, 5-0 en 0-4 luidde toen het verdict. Vier jaar voordien was er de beruchte 0-5 in het Astridpark, toen Zlatan Ibrahimovic vier doelpunten voor zijn rekening nam en na een bijna buitenaardse prestatie een staande ovatie van de Anderlecht-aanhang kreeg. Maar Club is deze keer de verrassende nummer twee in de groep en vooral de 2-2 in Madrid is de wereld rondgegaan en doet dromen van meer. Bovendien is blauw-zwart dit seizoen nog ongeslagen - een reeks van zeventien wedstrijden - en verloor het ook in de groepsfase van de Champions League al zes wedstrijden op rij niet meer.