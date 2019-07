Verrassing: Union vervangt KV Mechelen in 16e finales Croky Cup

1B-club Union heeft maandag op haar website laten weten de Croky Cup dit seizoen niet te zullen starten eind augustus in de vijfde ronde. Naar eigen zeggen nemen ze de plaats in van KV Mechelen in de 16e finales.

3 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Hier spelers van Union SG in de meest recente play-off 2. © belgaimage

De Brusselaars claimen de plaats nadat KVM bij de beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) half juli veroordeeld werd tot een seizoen zonder bekervoetbal. 'Traditioneel begint Union haar avontuur in de Beker van België eind augustus, maar niet dit jaar', legden de Brusselaars uit. 'Onze club werd vrijgesteld van de vijfde ronde door de uitsluiting van KV Mechelen. Ons bekerparcours begint dus in de 1/16 finales, eind september 2019.' De communicatie van Union komt er eerder onverwacht. Meteen na de beslissing van het BAS om KV Mechelen (onder meer) uit te sluiten van deelname aan de bekercompetitie, communiceerde de KBVB dat de plaats van Malinwa vanaf de zestiende finales niet zou ingenomen worden. Er zou een bye geloot kunnen worden in de plaats. De Pro League, die vanaf de zestiende finales het beheer en de commercialisering van de Croky Cup voor zich neemt, was hier echter niet mee akkoord. Ze eiste een andere oplossing. Er werd gesuggereerd om het toernooischema vanaf de derde ronde te hertekenen, zodat een negende amateurclub mee de trommel in kon in plaats van KV Mechelen. Of de informatie effectief klopt, valt nog af te wachten. De Pro League en KBVB hebben namelijk zelf nog niets bevestigd.