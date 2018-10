Verstrengeling in het voetbal: boeiend debat op til

Manager Vincent Mannaert van Club Brugge doet met zijn privébedrijf Vincere Consulting een beroep op het accountancykantoor van Stefaan Vanroy, de sportief directeur van KV Mechelen. Dat was tot nog toe onbekend, maar is op zich niks nieuws: vijftien jaar geleden zat Mannaert met zijn boekhouding ook al bij Vanroy.

Wel nog pril is de rol van Vanroy in het profvoetbal. Hij belandde vorig jaar bij KV, investeerde er en werd sportief directeur. De vraag luidt nu of het kan dat de manager van Club Brugge náást de voetbalwereld een beroep doet op de boekhouddiensten van de sportief directeur van KV Mechelen, terwijl beiden ín de voetbalwereld met heel andere belangen tegenover elkaar kunnen staan.

Dezelfde vraag geldt evengoed bij Philippe Bormans, nu de CEO van Union, die met zijn privébedrijf nog altijd klant is bij het boekhoudkantoor van David Meekers, de voorzitter van zijn vorige club, STVV.

Beide kwesties leiden naar een bredere discussie, want in dezelfde lijn zijn er nog wel wat concrete en hypothetische voorbeelden te bedenken. Kon het dat de voetbalbond in 2016, bij haar zoektocht naar een CEO, het headhunterskantoor van AA Gentvoorzitter Ivan De Witte inschakelde?

Is het een probleem dat Alexandre Van Damme aandeelhouder is bij Anderlecht én bij AB Inbev terwijl de naam van het bier Jupiler, een product van dat bedrijf, verwerkt zit in de naam van de hoogste voetbalklasse, de 'Jupiler Pro League'?

Wat als een sportjournalist in een huurappartement woont en een makelaar het gebouw koopt waarin dat appartement zich bevindt? Wat als de kinderen van een scheidsrechter en een makelaar naar dezelfde school gaan en beiden in het oudercomité zetelen?

Het zijn vragen die leiden naar een debat dat het voeren waard is, zeker nu veel actoren binnen de voetbalwereld zich gezien het huidige klimaat afvragen wat in onderlinge relaties nog wel en niet meer gepermitteerd is.