Vertenten vecht ontslag als scheidsrechter aan voor arbeidsrechtbank

Vertenten verliet vrijdag na een maand de gevangenis onder voorwaarden. Hij blijft wel verdacht van omkoping in het grote voetbalonderzoek, maar de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde dat het niet langer nodig was dat hij aangehouden bleef. Nu hij uit de cel is, wil hij toch al zijn ontslag als scheidsrechter aanvechten.

Net omdat hij verdacht wordt van omkoping, had de Koninklijke Voetbalbond een ontslagprocedure opgestart om hem en Sebastien Delferière aan de deur te zetten.

'Er is een arbeidsrechtelijk geschil dat aanhangig gemaakt kan worden bij de arbeidsrechtbank om dat ontslag ongedaan te maken', zei Rieder vandaag. 'Om dan te proberen om terug de ladder op te klimmen om te komen waar hij recht op heeft. Als uitgemaakt wordt dat hij onschuldig was, verdient hij die plaats als nationale, internationale, uitmuntende scheidsrechter terug.'

De advocaat kondigde ook aan naar cassatie te stappen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling: 'Dat arrest gaat diametraal in tegen het wrakingsarrest van het hof van beroep.' Daarin werd gesteld dat er een schijn van partijdigheid bestond bij onderzoeksrechter Raskin. Maar de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde dat er nog geen sprake was van die schijn van partijdigheid op het moment van het aanhoudingsbevel.