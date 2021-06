Om 18 uur beginnen de Rode Duivels aan hun tweede EK-wedstrijd tegen Denemarken. En dat zal met Jan Vertonghen en Jason Denayer zijn. Dries Mertens pakt zijn 100e cap.

Vertonghen is dus tijdig hersteld van de enkelblessure die hij zaterdag opliep in het openingsduel tegen Rusland (0-3). Denayer krijgt centraal achterin de voorkeur op Dedryck Boyata, die het nochtans niet onaardig deed tegen Rusland. In de Nations League speelde Denayer echter de twee duels tegen Denemarken en deed het daarin uitstekend.

Voor het overige komen de verwachte namen aan de aftrap bij de Belgen. In vergelijking met de basiself die bijna op automatische piloot naar de 0-3 zege stoomde in Rusland, is Timothy Castagne er niet meer bij. De rechterwingback heeft een zware operatie ondergaan aan de oogkas en is out voor de rest van het toernooi. Thomas Meunier is zijn logische vervanger. Hij viel in Sint-Petersburg ook al in bekroonde zijn prestatie met een assist en een doelpunt.

De overige namen op het wedstrijdblad zijn die van doelman Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Thorgan Hazard, Yannick Carrasco, Dries Mertens en Romelu Lukaku.

Lees ook: Rode Duivels zijn klaar voor Denemarken: vijf zaken waar u op moet letten straks

Met Axel Witsel en Kevin De Bruyne komen er twee sleutelspelers terug uit blessure, zij starten op de bank in de Deense hoofdstad. Op medisch vlak hebben zij groen licht om te spelen, nu komt het erop aan hen geleidelijk aan speelminuten te gunnen in de komende twee groepswedstrijden, om hen zo fit mogelijk aan de start van de achtste finales te brengen, in het beste geval zelfs klaar om dan negentig minuten aan te kunnen. Hetzelfde verhaal voor Eden Hazard, die al minuten mocht maken in de uitzwaaiwedstrijd tegen Kroatië en afgelopen weekend in Sint-Petersburg bij momenten flarden van de Hazard van weleer liet zien. Afhankelijk van het wedstrijdverloop zullen zij dus mogelijk minuten krijgen in Kopenhagen.

100 voor Mertens

Voor Mertens wordt het een bijzondere avond, hij begint aan zijn 100ste cap voor de Rode Duivels. De spits van Napoli is zo de vijfde speler bij de Rode Duivels die over de magische kaap van honderd caps gaat. Jan Vertonghen is recordinternational met 129 caps, gevolgd door Toby Alderweireld (111), Axel Witsel (110) en Eden Hazard (108).

Romelu Lukaku komt vandaag/donderdag op 95 caps, met daarin een recordaantal van 62 doelpunten. Met twee treffers is Big Rom momenteel ook medetopschutter op dit EK. Maandag tegen Finland kan hij op gelijke hoogte komen met Jan Ceulemans, die met 96 caps op de zesde plaats staat in de ranglijst aller tijden. Lukaku kan dit toernooi op honderd caps afsluiten, maar dan moet de spits van Inter wel alle wedstrijden spelen en moeten de Duivels op 11 juli in Londen in de finale staan.

Leuvenaar Dries Mertens sprokkelde zijn eerste cap meer dan tien jaar geleden, op 9 februari 2011 in de oefeninterland tegen Finland. Zijn eerste doelpunt scoorde hij op 15 augustus 2012 in de oefeninterland tegen Nederland (4-2). De zege in die Derby der Lage Landen luidde het begin in van mooie tijden voor de Gouden Generatie, die nadien zou schitteren op de WK's van 2014 en 2018, en op EURO 2016. Op elk van die grote toernooien was Mertens van de partij.

Vertonghen is dus tijdig hersteld van de enkelblessure die hij zaterdag opliep in het openingsduel tegen Rusland (0-3). Denayer krijgt centraal achterin de voorkeur op Dedryck Boyata, die het nochtans niet onaardig deed tegen Rusland. In de Nations League speelde Denayer echter de twee duels tegen Denemarken en deed het daarin uitstekend.Voor het overige komen de verwachte namen aan de aftrap bij de Belgen. In vergelijking met de basiself die bijna op automatische piloot naar de 0-3 zege stoomde in Rusland, is Timothy Castagne er niet meer bij. De rechterwingback heeft een zware operatie ondergaan aan de oogkas en is out voor de rest van het toernooi. Thomas Meunier is zijn logische vervanger. Hij viel in Sint-Petersburg ook al in bekroonde zijn prestatie met een assist en een doelpunt. De overige namen op het wedstrijdblad zijn die van doelman Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Thorgan Hazard, Yannick Carrasco, Dries Mertens en Romelu Lukaku. Met Axel Witsel en Kevin De Bruyne komen er twee sleutelspelers terug uit blessure, zij starten op de bank in de Deense hoofdstad. Op medisch vlak hebben zij groen licht om te spelen, nu komt het erop aan hen geleidelijk aan speelminuten te gunnen in de komende twee groepswedstrijden, om hen zo fit mogelijk aan de start van de achtste finales te brengen, in het beste geval zelfs klaar om dan negentig minuten aan te kunnen. Hetzelfde verhaal voor Eden Hazard, die al minuten mocht maken in de uitzwaaiwedstrijd tegen Kroatië en afgelopen weekend in Sint-Petersburg bij momenten flarden van de Hazard van weleer liet zien. Afhankelijk van het wedstrijdverloop zullen zij dus mogelijk minuten krijgen in Kopenhagen. Voor Mertens wordt het een bijzondere avond, hij begint aan zijn 100ste cap voor de Rode Duivels. De spits van Napoli is zo de vijfde speler bij de Rode Duivels die over de magische kaap van honderd caps gaat. Jan Vertonghen is recordinternational met 129 caps, gevolgd door Toby Alderweireld (111), Axel Witsel (110) en Eden Hazard (108). Romelu Lukaku komt vandaag/donderdag op 95 caps, met daarin een recordaantal van 62 doelpunten. Met twee treffers is Big Rom momenteel ook medetopschutter op dit EK. Maandag tegen Finland kan hij op gelijke hoogte komen met Jan Ceulemans, die met 96 caps op de zesde plaats staat in de ranglijst aller tijden. Lukaku kan dit toernooi op honderd caps afsluiten, maar dan moet de spits van Inter wel alle wedstrijden spelen en moeten de Duivels op 11 juli in Londen in de finale staan. Leuvenaar Dries Mertens sprokkelde zijn eerste cap meer dan tien jaar geleden, op 9 februari 2011 in de oefeninterland tegen Finland. Zijn eerste doelpunt scoorde hij op 15 augustus 2012 in de oefeninterland tegen Nederland (4-2). De zege in die Derby der Lage Landen luidde het begin in van mooie tijden voor de Gouden Generatie, die nadien zou schitteren op de WK's van 2014 en 2018, en op EURO 2016. Op elk van die grote toernooien was Mertens van de partij.