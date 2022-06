Loïc Lapoussin heeft zijn contract bij Union met drie seizoenen verlengd, tot de zomer van 2025, met optie op een extra jaar. Dat bevestigt de Brusselse club dinsdag.

De 26-jarige middenvelder uit Madagascar speelt sinds 2020 voor Union, dat hem overnam van Virton. Hij werd met de Brusselse traditieclub meteen kampioen in 1B en afgelopen seizoen vicekampioen in 1A. Met twee goals en zes assists in 38 competitiewedstrijden had hij een ruim aandeel in het droomseizoen van de Unionisten.

Eind 2020 debuteerde de middenvelder bovendien als Malagassisch international. 'Ik ben heel graag bij Union en dus ook tevreden met deze contractverlenging. Nu nog even genieten van vakantie en dan gaan we er weer vol tegenaan', zegt Lapoussin.

🕺 Danser jusqu'en 2025 ? On y va, on y va !



Loïc #Lapoussin verlengt zijn contract in het Dudenpark: https://t.co/B0TrB6oxUU pic.twitter.com/DY6HIcT3bM — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 14, 2022

