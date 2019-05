Sporting Charleroi rekent op zijn Nigeriaanse spits Victor Osimhen om in de finale van play-off 2 het verschil te maken tegen KV Kortrijk. In Sport/Voetbalmagazine spreekt hij al over wat daarna moet komen.

16 doelpunten maakte Victor Osimhen (20) voor Charleroi dit seizoen. De Nigeriaanse spits wordt door Wolfsburg uitgeleend aan de Carolo's. 'Ook al speelde ik weinig bij Wolfsburg, toch heb ik er leren begrijpen hoe er in Europa gevoetbald wordt, want dat is heel anders dan in Afrika. Ik speelde er met jongens als Mario Gómez en Divock Origi. Bij de club was alles ook perfect geregeld, ik kon er leven als een echte prof. Kortom, die periode in Duitsland heeft me zeker geholpen in mijn carrière,' vertelt Osimhen in Sport/Voetbalmagazine.

Bij Charleroi voelt de spits zich voor het eerst echt profvoetballer. Maar dat had evengoed Zulte Waregem of Club Brugge kunnen zijn. Die twee twee clubs beoordeelden hem echter als 'niet goed genoeg'. Osimhen: 'Toen ik bij Wolfsburg vertrok en testte bij Zulte Waregem, hoopte ik daar ook te kunnen tekenen. Ik verbleef er een of twee weken, maar uiteindelijk besloten ze jammer genoeg om me geen contract aan te bieden. Ik keerde terug naar Wolfsburg en hoorde vervolgens dat Club Brugge me wilde, maar ook een test in Brugge leverde niets op. Volgens mij was het de wil van God, die andere plannen met mij had.'

Na de PO2-finale tegen Kortrijk en bij winst ook de finale voor een Europees ticket tegen Antwerp volgt in juni nog de Africa Cup voor de Nigeriaan. En dan een transfer? 'Mijn manager en Wolfsburg hebben het laatste woord. Toen ik vernam dat Milan mij heel graag wilde, kon ik dat nauwelijks geloven. Dat een club met zo'n reputatie zou zeggen: 'We willen Victor Osimhen', is iets wat ik nooit had durven te dromen. Mijn broer en mijn zus belden me: 'Is het echt waar? Kan je naar Milan?' Als dat team je wil, dan weet je dat je het niet slecht doet. Ik weet dus nog niet waar ik zal spelen volgend seizoen, maar het voornaamste is dat ik kan blijven groeien als voetballer. Ik kom uit een arm gezin, maar geld is niet wat mij drijft. Als ik een bepaald niveau kan halen, dan zal ik daarvoor vroeg of laat ook financieel beloond worden. Toen ik geld begon te verdienen met voetballen, begreep ik de waarde daarvan. Bij elke wedstrijd dacht ik aan mijn familie en aan het geld dat ik voor hen kon meebrengen als we die wedstrijd wonnen. Mijn moeder overleed toen ik nog heel jong was. Dat was een zware klap, maar ook een motivatie om te slagen als voetballer. Dat weet ik nog niet.'