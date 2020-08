Na de Braziliaanse ex-international Adriano pakt KAS Eupen opnieuw uit met een spraakmakende transfer. De Spanjaard Victor Vazquez komt transfervrij over van het Qatarese Umm Salal en ondertekende aan de Kehrweg een contract tot medio 2022.

Net als Adriano heeft Vazquez een verleden bij het Spaanse FC Barcelona, maar de intussen 33-jarige aanvallende middenvelder kwam er nooit verder dan de B-ploeg en is vooral bekend van zijn Belgische periode bij Club Brugge, waar hij tussen de zomer van 2011 en januari 2016 aan de slag was. Met blauw-zwart won hij de Belgische beker, werd hij verkozen tot Profvoetballer van het Jaar en eindigde hij tweede in het referendum van de Gouden Schoen (achter Dennis Praet).

Vazquez aasde destijds op een transfer en kreeg die uiteindelijk ook met Cruz Azul, maar in de Mexicaanse competitie vond de door knieproblemen geplaagde middenvelder nooit zijn draai. In 23 wedstrijden geraakte hij er niet verder dan een doelpunt en een assist en in zijn laatste maanden kwam hij er helemaal niet meer aan de bak. Een nieuwe transfer drong zich op en Standard Luik werd genoemd, maar finaal ging het richting de Amerikaanse Major League Soccer, waar Toronto op de proppen was gekomen. In Canada vond Vazquez opnieuw zijn draai en leidde hij het team in 2017 naar de eerste titel in de MLS. In de finale van de CONCACAF Champions League werd er verloren van het Mexicaanse Chivas.

Via Toronto ging het in januari vorig jaar naar het Qatarese Al Arabi en even later ook naar Umm Salal, waar hij al een tijdje op een dood spoor zat. Zijn laatste competitiewedstrijd speelde hij er in november vorig jaar. Ondanks een nog lopende overeenkomst mocht hij er beschikken en zo kwam Eupen, via de Spaans-Qatarese connectie van de club, de middenvelder op het spoor.

Voor de Oostkantonners is Vazquez al de elfde aanwinst voor het nieuwe seizoen. De club kan de versterking goed gebruiken, na de één op zes waarmee ze de competitie zijn gestart. Zondag kregen ze nog een 0-4 oplawaai te verduren van landskampioen Club Brugge, vrijdag staat een verplaatsing naar KV Kortrijk op het programma.

