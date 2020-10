Door privéproblemen die te maken hebben met zijn scheiding heeft Víctor Vázquez zijn avontuur bij KAS Eupen nu al stopgezet.

Victor Vázquez in stadskledij in de middencirkel van het oefenveld aan de Kehrweg, dat belooft weinig goeds. De scène speelt zich af op dinsdag 13 oktober voor de voltallige spelersgroep. Met de ogen op de grond gericht luistert de Spanjaard eerst naar de woorden van zijn coach Beñat San José. Hij licht Vázquez' beslissing toe om een einde te maken aan zijn contract. De ex- Profvoetballer van het Jaar van 2015 neemt vervolgens zelf het woord. Zonder in detail te gaan legt hij uit dat hij het moeilijk vindt om zich aan te passen zonder zijn kinderen in de nabijheid. 'Ik weet niet of het de goede keuze is, maar het is de mijne. Vandaag is familie voor mij belangrijker dan voetbal.' Vázquez heeft het nauwelijks twee maanden in Eupen uitgehouden. De Spanjaard, na Club Brugge aan de slag in Mexico, Canada en Qatar, is al een tijdje verwikkeld in een scheiding en verliet eerder al zijn gouden kooi bij Al-Arabi om dichter bij zijn kinderen te zijn. Jordi Condom, technisch directeur bij de Panda's, overtuigde Vázquez om naar Eupen te komen. 'Ik zei hem dat hij zo zijn privéproblemen kon oplossen, maar spijtig genoeg zat hij niet met zijn hoofd bij Eupen.' Nochtans had Vázquez nog steeds het niveau om een middenmoter in 1A te laten draaien. Mentaal, daarentegen, waren zijn batterijen plat. In de coulissen van het Kehrwegstadion leeft de hoop dat de Spanjaard terug zal keren eens zijn privéproblemen opgelost zijn. 'In dat geval ontvangen we hem met open armen, want technisch was hij de beste speler van de ploeg', vertrouwt een speler ons toe. 'Maar eerlijk gezegd zou me dat verbazen. Zijn woorden op de dag van zijn vertrek klonken meer als een afscheid.'