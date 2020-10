Het verblijf van Victor Vazquez bij KAS Eupen is er een van korte duur geworden. De club uit de Oostkantons laat woensdag weten dat de Spanjaard na amper twee maanden "om persoonlijke redenen" vertrekt.

Eupen zegt de beslissing van Vazquez te betreuren maar toont begrip voor de drijfveren van de Spanjaard om zijn contract te laten ontbinden.

'Wij betreuren de beslissing van Victor Vazquez', zegt sportief directeur Jordi Condom. 'Hij is een sterke speler en had onze ploeg kunnen helpen om een goed seizoen neer te zetten. Maar wij tonen ook begrip voor zijn beslissing om zijn contract om persoonlijke redenen te ontbinden. We wensen Victor veel succes.'

Vazquez kwam half augustus toe aan de Kehrweg, waar hij een contract tot midden 2022 ondertekende. De middenvelder stapte transfervrij over van het Qatarese Umm Salal SC. Zijn inbreng bij Eupen bleef dit seizoen beperkt tot een korte invalbeurt tegen Anderlecht.

De Spanjaard maakte in België naam in het shirt van Club Brugge, waar hij tussen de zomer van 2011 en januari 2016 aan de slag was. Met blauw-zwart won hij de Belgische beker, werd hij verkozen tot Profvoetballer van het Jaar en eindigde hij tweede in het referendum van de Gouden Schoen (achter Dennis Praet).

