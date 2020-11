Bekijk hier iedere week de samenvattingen van de Scooore Super League. Dit weekend was er de Brusselse derby, boekte Genk een mooie zege en beet Charleroi in het stof tegen Eendracht Aalst.

Anderlecht wint de Brusselse derby

Ondanks vier punten in de laatste twee wedstrijden, ontving White Star de paars-witte troepen van Tessa Wullaert met voor een op het eerste gezicht ongelijke Brusselse derby. Anderlecht heerst namelijk in de Super League terwijl Woluwe net komt piepen op het hoogste niveau. Maar er was wel een groot vraagstuk: hoe zal Anderlecht reageren na de pijnlijke Europese uitschakeling tegen Benfica? Antwoord: toch wel redelijk goed met een 0-4-overwinning. Een score die het bij wijlen goede offensieve spel van White Star niet meteen laat blijken.

Genk pikt de draad weer op met een overwinning

Met een enorm jonge ploeg, een project voor de komende drie jaar, pleitte KRC Genk aan het begin van dit seizoen vooral voor geduld. Maar ondertussen verloor het wel met 10-0 van Anderlecht en moest het ook zijn meerdere erkennen in Woluwe na een 0-2-nederlaag. Deze week konden de Limburgers echter eindelijk waarn aankopen met een zege tegen Zulte Waregem (1-3). Met als kers op de taart een prachtige vrije trap van Sien Vandersanden.

Teleurstelling bij Charleroi

Na de oprichtingin april dit jaar zoekt de vrouwenploeg van Charleroi naar ervaring op het hoogste niveau. Het is dan ook logisch dat het team moeilijkheden ondervindt aan het begin van dit seizoen. De nederlaag dit weekend in het eigen Marcinelle tegen Aalst (0-3) liet na de wedstrijd nog een bittere smaak achter bij coach Tiziano Rutilo. Zijn reactie en de beste acties van deze achtste speeldag vindt u in dit filmpje.

