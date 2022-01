Omdat de 3-5-2 aan zijn opmars bezig is in de Belgische eerste klasse, hebben we ons elftal van het seizoen tot nu ook zo gemaakt. Maar wie maakte de meeste indruk tijdens de voorbije 21 speeldagen?

Lees de analyse van de spelers onder het elftal.

Jean Butez (Antwerp)

Ver verwijderd van zijn beste vorm vorig seizoen, toen de concurrentie met Alireza Beiranvand niet altijd even eerlijk verliep, staat Jean Butez terug op hoog niveau te keepen. Met 6,29 prevented goals (het verschil tussen het aantal dat hij 'moest' tegenhouden en het aantal dat hij effectief tegen kreeg), domineert de Franse doelman van Antwerp de competitie.

Jack Hendry (Club Brugge)

De man die helemaal aan het einde van de zomermercato aankwam bij Club, kon er niet voor zorgen dat de landskampioen de beste verdediging van de competitie heeft, maar is wel de beste man voor het doel van Simon Mignolet. Met zijn intelligentie, betrouwbaarheid en leiderschap is hij een van de referenties van 1A op verdedigend vlak.

Michael Ngadeu (KAA Gent)

De kolos van de Gentse defensie overschaduwt de concurrentie op vlak van duels en zorgt met zijn sereniteit dat zijn collega's Okumu en Hanche-Olsen op een hoger niveau spelen. Erg sterk en steeds regelmatiger, is de Kameroener een van de stille krachten van de Jupiler Pro League.

© Belga Image

Siebe Van der Heyden (Union)

De man van Union heeft zicht genesteld tussen de best presterende verdedigers van het seizoen. Moeilijk voorbij te raken, rustig bij de heropbouw en bijna systematisch goed geplaatst, komen zijn kwaliteiten sterk tot zijn recht in een driemansverdediging.

Junya Ito (KRC Genk)

Het is een dubbele fout geweest om Junya Ito als rechtermiddenvelder te gebruiken. De Japanner is namelijk een pure flankaanvaller en KRC Genk raakt voorin maar niet gestart. Als de supersonische Ito aan een actie begint, is hij haast niet te houden en wordt hij een machine die met een individuele actie de match kan beslissen. En hij kan dat ook aantonen in de statistieken.

Ryota Morioka (Charleroi)

Edward Stil zette hem opnieuw hoger op het veld nadat hij onder Belhocine nog een ijzersterk duo vormde met Ilaimaharitra. Op de nieuwe positie kon Morioka opnieuw werken aan zijn statistieken, zoals hij ook toen hij aankwam in België. Samengeteld al goed voor 12 goals (4 eigen goals, 8 assists) is hij de aandrijver van het aanvallende spel van de Zebra's.

© Belga Image

Casper Nielsen (Union)

De onvermoeibare Deen van Union speelt iedere wedstrijd met een enorme intensiteit die de meeste teams in de competitie uitschakelt. Met nog een beetje flair en een groot tactisch inzicht, is hij de ideale man om de sleutels van het middenveld te geven.

Rob Schoofs (KV Mechelen)

Op een positie waar enorm veel kwaliteit en talent rondloopt, is het niet eenvoudig om het elftal van het seizoen te halen. Maar Rob Schoofs belichaamt het vloeiende offensieve spel van KV Mechelen. De orkestmeester van de georganiseerde chaos zorgt bij Malinwa dat de andere spelers beter kunnen spelen.

© Belga Image

Sergio Gómez (Anderlecht)

Heruitgevonden als linksachter terwijl hij werd opgeleid als middenvelder, is de Spanjaard actiever dan de gemiddelde speler. En zijn quasi perfecte voorzetten voeden het aanvalsspel van Anderlecht. De grens van tien assists heeft hij al bereikt nog voor het einde van het seizoen. Het stelt de vraag hoe ver Sergio Gómez het kan schoppen in de voetbalwereld.

Dante Vanzeir en Deniz Undav (Union)

Het is onmogelijk om dit team samen te stellen zonder de twee aanvallers van de leider. De nieuwe Rode Duivel duikt steeds de diepte in met een enorme honger en een verfijnd gevoel voor ruimte, terwijl zijn Duitse collega afhaakt en contact zoekt met het middenveld en steeds opduikt in de zestien om het verschil te maken. Union is een geheel, maar vooral ook een duo.

