Nu de tribunes weer vol mogen lopen, voorzien al zeker vier voetbalclubs in eerste klasse een apart vak voor supporters die niet volledig gevaccineerd zijn. Geen vorm van discriminatie of vingerwijzing, verzekert men, maar juist een geste naar de 'trouwe supporters'. Het gaat om Charleroi en Zulte-Waregem, en bij KV Kortrijk en KV Oostende bij hun eerste thuiswedstrijd, op de zesde speeldag. Dat schrijft Het Laatste Nieuws woensdag.

De volgende versoepeling van de coronamaatregelen gaat vrijdag in, en dat betekent dat voetbalstadions weer helemaal vol mogen zitten met supporters. Op één voorwaarde: dat die voetbalfans een Covid Safe Ticket hebben - volledig ingeënt, dus, of in het bezit van een negatief testresultaat of een herstelbewijs. Dan mogen ze, als vanouds, dicht bij elkaar en zonder mondmasker hun ploeg luidkeels aanmoedigen.

"Supporters hebben ons ook in moeilijke dagen gesteund", klinkt het bij de clubs in kwestie. "Het zou niet eerlijk zijn om hen nu niet toe te laten omdat ze nog niet de kans kregen zich volledig te laten vaccineren. En we willen hen ook niet voor een dure coronatest laten opdraaien." De niet-gevaccineerden mogen in het bezoekersvak zitten, want meereizende supporters zijn toch nog niet toegelaten.

Zulte-Waregem voorziet het aparte vak voor wie nog niet de mogelijkheid had om de tweede prik te halen. "Het gaat zeker niet om de antivaxers", zegt woordvoerder Jacques Sciandri. De club heeft 450 plaatsen voor niet-gevaccineerden. Daar zijn wel enkel abonnees toegelaten. Volledig uit de bol gaan zal er verboden zijn: de supporters in dat vak zullen coronaproof moeten supporteren, wat tot nu toe voor alle supporters geldt.

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) reageert verbaasd op de plannen van de vier clubs. "Dat lijkt me heel raar. Is dat niet tegen de afspraken?" De Pro League, de vereniging van profclubs in België, ziet echter geen probleem. Ook Binnenlandse Zaken bevestigt dat het toegelaten is om niet-gevaccineerden te ontvangen, als de voorwaarden nageleefd worden.

De volgende versoepeling van de coronamaatregelen gaat vrijdag in, en dat betekent dat voetbalstadions weer helemaal vol mogen zitten met supporters. Op één voorwaarde: dat die voetbalfans een Covid Safe Ticket hebben - volledig ingeënt, dus, of in het bezit van een negatief testresultaat of een herstelbewijs. Dan mogen ze, als vanouds, dicht bij elkaar en zonder mondmasker hun ploeg luidkeels aanmoedigen. "Supporters hebben ons ook in moeilijke dagen gesteund", klinkt het bij de clubs in kwestie. "Het zou niet eerlijk zijn om hen nu niet toe te laten omdat ze nog niet de kans kregen zich volledig te laten vaccineren. En we willen hen ook niet voor een dure coronatest laten opdraaien." De niet-gevaccineerden mogen in het bezoekersvak zitten, want meereizende supporters zijn toch nog niet toegelaten. Zulte-Waregem voorziet het aparte vak voor wie nog niet de mogelijkheid had om de tweede prik te halen. "Het gaat zeker niet om de antivaxers", zegt woordvoerder Jacques Sciandri. De club heeft 450 plaatsen voor niet-gevaccineerden. Daar zijn wel enkel abonnees toegelaten. Volledig uit de bol gaan zal er verboden zijn: de supporters in dat vak zullen coronaproof moeten supporteren, wat tot nu toe voor alle supporters geldt. Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) reageert verbaasd op de plannen van de vier clubs. "Dat lijkt me heel raar. Is dat niet tegen de afspraken?" De Pro League, de vereniging van profclubs in België, ziet echter geen probleem. Ook Binnenlandse Zaken bevestigt dat het toegelaten is om niet-gevaccineerden te ontvangen, als de voorwaarden nageleefd worden.