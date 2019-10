Daar is het vierde grote toernooi op rij. Brons en zilver wonnen werd al eens gewonnen, lukt het dit keer om goud te veroveren? En met wie?

Neen, dé uitslag van de kwalificaties gisteren was de 9-0 tegen San Marino niet. Marc WIlmots deed met zijn Iran tegen Cambodja, op weg naar het WK 2022 weliswaar, nog beter: 7-0 aan de rust (in Brussel was het "maar' 6-0), 14-0 op het einde (in Brussel 'maar' 9-0). Het was de avond van de grote uitslagen. Vooral in Azië dan, en dan gaan we er maar van uit dat alles koosjer is verlopen. Japan won met 6-0 van Mongolië, Kirgizië met 7-0 van Myanmar, en Zuid-Korea met 8-0 van Sri Lanka. Kwalificaties zijn soms éénrichtingsverkeer. Eenzaam is de doelman en de spits van de tegenpartij. Want altijd houden zelfs de kleintjes iemand voorin, loerend op die ene gouden kans.

