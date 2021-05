De organisatie van de Ebbenhouten Schoen heeft vrijdag de vijf genomineerden bekendgemaakt voor de editie van 2021.

Genk-spelers Théo Bongonda en Paul Onuachu, Anderlecht-duo Albert Sambi Lokonga en Lukas Nmecha en Club Brugge-verdediger Clinton Mata zijn dit jaar de kanshebbers voor de trofee voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League.

Het traditionele gala gaat net als vorig jaar niet door vanwege de coronamaatregelen. De trofee zal op 7 juni (om 18 uur) uitgereikt worden. De prijsuitreiking zal live te volgen zijn op de Facebookpagina van de organisatie.

Topschutter Paul Onuachu lijkt vooraf de grootste favoriet om Dieumerci Mbokani op te volgen op de erelijst. De Nigeriaanse aanvaller van bekerwinnaar en vicekampioen Racing Genk scoorde dit seizoen al 33 keer in de Jupiler Pro League. Zijn ploegmakker bij Genk, Théo Bongonda, zit aan 16 goals en 9 assists.

Anderlecht en Club Brugge

De concurrentie komt nog uit Brugge en Anderlecht. Clinton Mata, die donderdag met Club Brugge zijn tweede landstitel op rij vierde, wordt algemeen beschouwd als één van de beste verdedigers in België. Anderlecht-spelers Albert Sambi Lokonga en Lukas Nmecha waren de drijvende krachten achter de revival van de Brusselse club de voorbije maanden. Nmecha zit intussen al aan 18 competitietreffers, kapitein Sambi Lokonga kwam tot 3 goals en 2 assists en werd daarvoor beloond met zijn eerste selectie voor de Rode Duivels. Hij behoorde wel niet tot de uiteindelijke EK-selectie van bondscoach Roberto Martinez.

