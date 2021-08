Vanavond pikt de Super League, de Belgische voetbalcompetitie voor vrouwen, opnieuw de draad op met Charleroi - White Star Woluwe (20u) dat al meteen de moeite waard zal zijn. Vijf redenen om ook dit jaar weer af te stemmen naar het kampioenschap.

De titeljacht van Anderlecht

Vier titels op een rij voor de Ladies van Anderlecht, dat betekent dus dat Tessa Wullaert en co voor een vijfde opeenvolgende titel gaan. Goed nieuws voor Johan Walem, de nieuwe coach van Anderlecht na zijn avontuur in Cyprus, is dat hij volledig kan rekenen op zijn sterspeelster. Met 38 doelpunten in 24 wedstrijden (en niet te vergeten ook nog haar 33 assists) was Wullaert vorig jaar met overschot de topschutter van de competitie en heeft ze tijdens de zomer ook haar contract verlengt bij paars-wit.

De contractverlenging van Wullaert is niet enkel goed nieuws voor Anderlecht, maar ook voor de uitstraling van het Belgisch vrouwenvoetbal. En vooral ook nog eens omdat over een jaar het EK zal beginnen, waar zowel de Red Flames als hun supporters erg naar uit kijken.

Het duel OH Leuven-Anderlecht

Hoewel we Standard of Gent vorig seizoen als grote uitdagers van Anderlecht hadden verwacht, was het toch OH Leuven met zijn jonge ploeg die tweede eindigde in de competitie. Bij de hand genomen door talenten als Amber Tysiak (21), Luna Vanzeir (18) en Marie Detruyter (17) kan de Leuvense club dit seizoen ook rekenen op ervaren speelsters met onder meer Charlotte Cranshoff, Lola Wajnblum en Ellen Charlier, alle drie overgekomen van Standard.

En als dat niet volstaat om het etiket van dé grote uitdager van Anderlecht te krijgen (hoewel paars-wit vorig seizoen wel ngo 10/12 pakte tegen OH Leuven), dan zullen de onderlinge duels dat misschien wel doen.

De heropbouw van Standard

Verzwakt tijdens de zomer, wacht Standard dit seizoen een overgangsjaar. Een fase gebaseerd op de voorbije drie seizoen met nu Stéphane Guidi aan het hoofd. De nieuwkomer in het vrouwenvoetbal moet Standard opnieuw op het goede pad krijgen, vooral na de pijnlijke 2-7 nederlaag tegen Anderlecht vorig seizoen. Guidi kan echter wel opnieuw rekenen op revelatie Vanity Lewerissa, auteur van 81 doelpunten bij haar eerste passage in Luik (2011-2015). De Nederlandse aanvaller is een van de mooie aankopen van deze zomermercato.

Het Charleroi van Aline Zeler

De recordinternational bij de Red Flames die aan het roer komt te staan van een jonge maar immens ambitieuze club, dat is het verhaal van Aline Zeler bij Charleroi. Vanavond staat de ex-Red Flame voor de eerste keer aan de zijkant van een A-ploeg nadat ze eerder al de nationale U16 en de beloften van PSV onder haar hoede had. Zeler wil met Charleroi aanvallend voetbal laten zien met een solide organisatie. Ze wenst vooral dat haar spelers plezier hebben, een van de belangrijkste zaken in haar filosofie. Hoe zal het tweede seizoen van de Zebra's beginnen? Antwoord vanavond dus al om 20 uur.

Geen excuses meer om het te missen

Tijdens het eerste seizoen onder rechtenhouder Eleven Sports, pakte de vrouwencompetitie al uit met met fantastische kijkcijfers. 'Jullie zullen verrast zijn, maar de match die het meest was bekeken, was White Star-Charleroi, met 80.000 kijkers', liet Jan Mosselman, hoofdredacteur van Eleven, net voor de play-offs weten aan Sport/Voetbalmagazine. 'Club YLA - OH Leuven was ook bijzonder goed met 77.000 kijkers en Aalst-Standard kwam op 79.000. Dat zijn dus erg goeie cijfers, zelfs beter dan enkele matchen in 1B.'

Die cijfers hebben de zender ertoe bewogen om meer in te zetten op de Super League, want vanaf dit jaar zal u ieder weekend een wedstrijd live kunnen zien, zoals ook al het geval was tijdens de play-offs, en niet langer een om de twee weken zoals vorig seizoen.

Haal nu Sport/Voetbalmagazine in huis met deze week een voorbeschouwing op de Super League.

