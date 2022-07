Naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van OH Leuven speelt de club zaterdag een galamatch tegen Leicester City. Het is intussen ook vijf jaar geleden dat King Power de touwtjes in handen nam aan Den Dreef.

OH Leuven heeft wat te vieren. In 2017 werd het namelijk overgenomen door het Thaise bedrijf King Power. Die overname heeft er in vijf jaar tijd voor gezorgd dat Leuven een stabiele eersteklasser werd. Door een nieuwe financiële wind en een nauwe samenwerking met Leicester City groeide OHL uit tot een smaakmaker in onze hoogste klasse.

...

OH Leuven heeft wat te vieren. In 2017 werd het namelijk overgenomen door het Thaise bedrijf King Power. Die overname heeft er in vijf jaar tijd voor gezorgd dat Leuven een stabiele eersteklasser werd. Door een nieuwe financiële wind en een nauwe samenwerking met Leicester City groeide OHL uit tot een smaakmaker in onze hoogste klasse.'Toen ik in 2017 ontvangen werd in Leicester om er te praten over de overname, wist ik dat we deze trein niet mochten missen', vertelt Chris Vandebroeck, die zetelt in de raad van bestuur van OHL. 'Dit was een kans die we echt niet mochten laten schieten. Leicester had net de titel gewonnen en blaakte van zelfvertrouwen. Het was een schoolvoorbeeld van wat we met OHL konden bereiken, mits er een financiële injectie kwam. Die financiële hulp kwam er via King Power.'Dan gaat de bal aan het rollen. Leuven wordt overgenomen door het Thaise bedrijf en stelt meteen een doel voorop. Op termijn moet en zal OHL terugkeren naar het hoogste niveau. Op dat moment vertoeft het in tweede klasse en heeft het net de degradatie naar Eerste Amateur kunnen vermijden. Zomaar terug naar eerste klasse stijgen, dat zou niet makkelijk worden.Dus werd er een visie gecreëerd die hen er terug bovenop moest helpen. Stap voor stap bouwde Leuven aan een nieuw verhaal. Het nieuwe management zette meteen de lijnen uit. 'We hebben enorm geïnvesteerd in onze faciliteiten', benadrukt Vandebroeck. 'We fristen een deel van ons stadion op, vernieuwden ons trainingscentrum in Oud-Heverlee en namen onze grasmat onder handen. Sindsdien wonnen we al twee keer de award voor het beste veld. Als de overname er niet was gekomen, was dat nooit gelukt.'Ook op sportief vlak zet Leuven stappen vooruit. Ze doen niet meteen grote transfers, maar groeien rustig en gestaag. Onder Vincent Euvrard wordt er aan Den Dreef steeds beter gewerkt. In 2020 is het zover: OH Leuven keert terug naar eerste klasse. Nadat hun returnwedstrijd in het promotieduel tegen Beerschot wordt geannuleerd door coronaperikelen, beslist de Pro League om zowel Beerschot als Leuven over te laten gaan.Sindsdien behaalde het tweemaal de elfde plaats en manifesteerde het zich als stabiele eersteklasser die aanvallend voetbal wil brengen. Ook dat is mede dankzij de nauwe samenwerking met Leicester City. Leuven plukt regelmatig een jongeling weg bij de Engelse club om die hier dan ervaring te laten opdoen. Het beste voorbeeld daarvan is Kamal Sowah, die zo een transfer naar Club Brugge versierde. Maar niet alle spelers die uit Engeland overkomen doen het goed. Andy King bijvoorbeeld, basispion in de kampioenenploeg van 2016, kreeg nauwelijks speelminuten bij Leuven.Tot nu toe lijkt het verhaal van OH Leuven een sprookje. The only way is up aan Den Dreef. Coach Marc Brys uitte in het recente verleden zelfs titelambities. Maar zo snel zal dat nog niet lukken, begrijpt ook Vandebroeck: 'Uiteraard willen we ieder jaar een stukje beter doen. Het is onze betrachting om nu toch play-off 2 te halen en misschien eens te stunten in de beker. Voor een ploeg als Leuven is dat de snelste weg naar Europa en zo kunnen we nog meer in de kijker komen en aan klantenbinding doen. We hebben alleszins de ambitie om de hoogst haalbare sportievesuccessenna te streven zowel bij de heren als bij de dames.''We willen ook nog nauwer gaan samenwerken met onze zusterclub', besluit Vandebroeck. 'Niet enkel op vlak van spelersmateriaal, maar ook hun scoutingnetwerk kan een troef zijn voor ons. Via hun netwerk komen er meer spelers op onze radar die we anders misschien niet zouden opmerken. Daar kunnen we nog beter gebruik van maken.'Door Siemen Caveye