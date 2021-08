Anderlecht heeft zijn nieuwe spits beet. Met Josua Zirkzee huurt paars-wit een Nederlander van Bayern München, maar wie is hij eigenlijk?

Joshua Zirkzee is de nieuwste aanwinst van Anderlecht. Gisteren raakten paars-wit en Bayern München het eens over een uitleenperiode van een seizoen, zonder aankoopoptie. In de zoektocht naar een vervanger voor Lukas Nmecha (die terugkeerde naar Manchester City en dan vertrok naar Wolfsburg), hebben de Brusselaars nu dus hun nieuwe man gevonden. Vijf zaken die u moet weten over de nieuwe Anderlechtspeler.

Geen minuut in de Eredivisie

Geboren in het Nederlandse Schiedam, passeerde Zirkzee voorbij heel wat jeugdopleidingen, met onder meer ADO Den Haag en Feyenoord. Maar hij kwam aan geen enkele minuut in de Eredivisie. De jonge aanvaller verliet het Nederlandse voetbal namelijk al op zijn zestiende om zijn opleiding te voltooien bij Bayern München.

Eerste match, eerste goal

In het truitje van de Rekordmeister maakte Zirkzee ook zijn eerste minuten vol op het hoogste niveau. Zijn debuut was echter niet in de Bundesliga maar tegen Tottenham in de Champions League op 11 december 2019. Een week later maakte hij ook zijn eerste doelpunt, tegen Freiburg. Hij kwam op het veld in de 90ste minuut in de plaats van Philippe Coutinho, maar wist toch nog de weg naar de netten te vinden, op een assist van Serge Gnabry.

Historische quintuple

De rechtsvoetige aanvaller maakte zijn eerste seizoen bij Bayern vol met twaalf wedstrijden, vier goals en één assists. Maar hij wist vooral al heel wat prijzen te pakken met de Duitse topploeg. In 2020 realiseerde Bayern een historische quintuple met het behalen van de Champions League, Bundesliga, Duitse beker, Europese en Duitse supercup. Daarmee is zijn prijzenkast meteen aardig gevuld.

Moeilijk bij Parma

Zirkzee speelde in het tweede deel van vorig seizoen bij Parma in de Serie A. Maar in Italië wist de Nederlandse jeugdinternational zich niet door te drukken, met slechts 108 gespeelde minuten in vijf maanden. Dat kwam onder meer ook door een blessure die hij begin april opliep, waardoor hij 72 dagen niet kon spelen, zo'n zes matchen in totaal.

Gelijkenissen met Lukaku

Met zijn 1m93, is Josua Zirkzee een fysieke aanvaller, maar daardoor niet minder flexibel. Zijn ex-trainer Hansi Flick benoemde hem als volgt: 'Hij is een goeie afmaker, kan de bal goed bijhouden en heeft ook het gestalte om dat te doen.' Zijn atletische en technische capaciteiten doen dan ook erg lijken op Romelu Lukaku, een oude bekende op Neerpede. Kan Zirkzee ook in diens voetsporen treden bij Anderlecht?

Door Joachim Durand

