Op haar 23e mocht de speelster van Anderlecht haar eerste Gouden Schoen in de lucht steken. Maar wie is Tine De Caigny eigenlijk? Een kennismaking aan de hand van vijf thema's.

Zomer 2019. Ella Van Kerkhoven beslist om Anderlecht te verlaten voor Inter, waardoor een plek vrijkomt in de aanval van paars-wit. Omdat er eigenlijk geen goeie vervangers zijn, beslist coach Patrick Wachel om Tine De Caigny eens uit te proberen in de spitspositie. De Caigny is opgeleid als een nummer 8, maar groeit naar een hoger diep in de spits. Ook bij de Flames, wanneer Van Kerkhoven geblesseerd moet afhaken, zit bondscoach Ives Serneels met hetzelfde probleem. En net zoals zijn collega bij Anderlecht, kiest ook de Belgische selectieheer voor De Caigny. En dat experiment loopt goed uit met vier treffers tegen een, het moet gezegd, erg zwak Litouwen in november 2019.'In het begin was dat moeilijk, want als aanvalster speel je met je rug naar het doel en ik was dat niet gewend', vertelde De Caigny eind december nog inSport/Voetbalmagazine. 'Ik kan de bal nu beter bijhouden, terwijl ik voordien graag in één of twee tijden speelde. Ik kan ook beter met de rug naar doel spelen en daarbij mijn lichaam gebruiken. Ik ben groot (1,80 meter, nvdr) dus dat is een troef die ik moet uitspelen.'En dat zien we ook terug in de cijfers, want voor iemand die zich toch meer ziet als een box-to-boxspeler wist ze toch aan een aardig aantal goals te komen. Met twaalf goals in zeven ontmoetingen met de Red Flames in de kwalificaties voor EURO 2022, is de Beverse de beste schutter van de hele voorronde. En dan scoorde ze ook nog eens vijftien keer in negen speeldagen in de Super League met Anderlecht. Bedankt, Ella?Net zoals de meerderheid van de speelsters in de Super League, heeft ook De Caigny geen profcontract bij Anderlecht. Omdat ze een semiprof is, moet ze het voetbal combineren met een job in het magazijn van een sportwinkel in Dendermonde. En 's avonds moet ze nog eens gaan trainen in Anderlecht. Zeggen dat ze veelzijdig is, is een open deur intrappen... Tine De Caigny, dat is 180 centimeter van kop tot teen. En logischerwijs dus ook een dreiging bij elke stilstaande fase. Maar ze is niet alleen dan van onschatbare waarde. Eerder van het leergierige type zegt de Red Flame dat ze geïnspireerd wordt door één speler in het bijzonder: Romelu Lukaku. net nog verkozen tot beste Belg in het buitenland en in bloedvorm bij Inter. 'Hij is de beste aanvaller van het moment, dus ik denk dat ik veel van hem kan leren. Hij is ook groot en sterk en kan de bal bijhouden zoals ik dat zou willen. Ik weet dat ik daar nog beter moet in worden. De manier waarop hij zijn lichaam gebruikt - op de been blijven met de rug naar doel, de bal bijhouden tot er iemand aansluit - vind ik heel interessant voor mezelf.'Omwille van te weinig media-aandacht voor de clubs en het Belgisch kampioenschap, wordt de opkomst van het Belgisch vrouwenvoetbal vooral gedreven door de Red Flames, hét uitstalraam voor de speelsters. De volgende afspraak is dan ook het EK 2022, dat met een jaar werd uitgeslteld. In 2017 in Nederland waren ze er ook al eens bij, al was dat toen in een erg moeilijke groep maar met een mooie overwinning tegen het Noorwegen van Ada Hegerberg. Maar dat is niet meer voldoende voor De Caigny. 'We mogen ons niet meer tevreden stellen met kwalificatie', stelde ze naar aanloop van de belangrijke wedstrijd in eigen huis tegen Zwitserland in Sport/Voetbalmagazine. 'We moeten ons concentreren en tonen dat we klaar zijn om te presteren, dat we beter zijn dan voordien. Iedereen werkt enorm hard en gaat ervoor. Onze groep is top en kan alleen nog maar groeien.'Hoewel ze zich vaak beschrijft als 'te vriendelijk', brandt de goaltjesdief van Anderlecht en Flames van de ambitie. Op haar 23e is ze al driemaal kampioen geworden met Anderlecht en telt ze al 57 caps met de nationale ploeg, waar ze steeds meer haar verantwoordelijkheid opneemt. Nu is het dus tijd voor een nieuwe stap in haar carrière. En dat is dan vaak te vinden in het buitenland en meer bepaald Engeland, de competitie van haar dromen. 'Maar Frankrijk, Spanje of Duitsland zouden ook geweldig zijn', vertelde ze nog in Sport/Voetbalmagazine. 'Voor mij heeft Engeland de beste speelsters en de beste competitie. Ik zou eens willen zien of ik ook dat niveau aankan, om te weten waar ik sta.'Maar De Caingy moet oppassen geen etappes over te slaan, ook al is de verleiding groot om samen te spelen met speelsters als Pernille Harder (Chelsea) en Vivianne Miedema (Arsenal), twee van de beste aanvallers ter wereld. Toch is er ook geen mirakel nodig: de poort naar een grotere competitie zal wagenwijd openstaan na een goeie prestaties op het EK. En die gaat door in... Engeland.