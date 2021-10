Een vijftigtal voetbalsupporters is zaterdagavond aangehouden op de Meerdaalboslaan in Heverlee. Enkelen onder hadden spullen gestolen uit een winkel. Daarna gedroeg de volledige groep zich weerspannig. Dat meldt de lokale politie van Leuven, die bijstand verleende aan de interventie, zondag.

Zaterdag omstreeks 23.45 uur zette de federale wegpolitie een autobus met voetbalsupporters aan de kant. De bus werd afgeleid van de E40. Enkele personen zouden even voordien in een winkel langs een snelwegparking een aantal spullen gestolen hebben.

Tijdens de controle stelden de passagiers zich niet meewerkend op: ze maakten onder meer gebruik van pyrotechnisch materiaal. Om die reden vroeg de federale politie bijstand, onder meer van de lokale politie van Leuven.

Omdat de supporters zich ook na verloop van tijd bleven misdragen, werd beslist om iedereen bestuurlijk aan te houden. Alle inzittenden werden overgebracht naar het cellencomplex van de federale politie in Etterbeek.

De hele zaak - en ook de winkeldiefstal - wordt op dit moment verder onderzocht. In het belang van het onderzoek wordt niet vrijgegeven van welke voetbalploeg de personen supporter waren, luidt het nog.

