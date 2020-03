In Cerclekringen heerst sinds de onverwachte wending in het stadiondossier een groot wantrouwen tegenover burgemeester Dirk De fauw en Club-voorzitter Bart Verhaeghe.

'Dat begrijp ik heel goed', zegt Cercle-voorzitter Vincent Goemaere deze week in Sport/Voetbalmagazine naar aanleiding van de derby. 'Er is ons altijd beloofd dat we in het Jan Breydelstadion zouden mogen blijven. Nu we daar weg moeten, omdat het afgebroken zal worden om plaats te maken voor het nieuwe stadion van Club, is dat emotioneel. Zolang we niet weten waar wij dan kunnen spelen, zorgt dat voor onrust en schrik. Mensen zeggen mij: 'Je gaat daar straks buitenvliegen...'

Opportuniteit

Op de vraag of Goemaere dat ook zelf denkt, is de voorzitter heel duidelijk. 'Ik ben ervan overtuigd dat de burgemeester Cercle niet op straat zal zetten. Ik geloof hem op zijn woord dat hij ons zal helpen een oplossing te vinden tegen dat Jan Breydel gesloopt wordt, omdat hij weet hoeveel mensen in Brugge dat belangrijk vinden. Ik denk dat ik mag zeggen dat er in deze stad evenveel Cercle-als Club-supporters wonen. Hoe dan ook beschikken wij nog over een gebruikersovereenkomst om er de komende drie seizoenen te blijven spelen.'

'Maar ik zie dit toch vooral als een opportuniteit: voor het eerst in 44 jaar krijgen wij uitzicht op een eigen stadion, waar we onze eigenheid zullen kunnen beleven en waar we meer dan ooit het merk Cercle zullen kunnen versterken.'

Zwak punt

Maar: wie zal het betalen?

'Dat is ons zwakke punt', erkent de Cerclevoorzitter. 'We weten dat AS Monaco niet zal investeren in stenen. Dus moeten we op zoek gaan naar een investeerder die het stadion wil bouwen en het ons aan een marktconforme prijs wil verhuren. Intussen meldden zich wel al spontaan enkele partijen met interesse om met ons mee te denken, waaronder het stadsbestuur.'

'Mocht er langs de Blankenbergse Steenweg gebouwd mogen worden, dan kunnen we daar misschien bedrijven integreren. Waarom niet samenwerken met het Voka, het Vlaams netwerk voor ondernemingen? Dan kan er door commerciële uitbating, van bijvoorbeeld een hotel, al een stuk van het stadion gefinancierd worden.'

Huiswerk

Cercle is nu zijn huiswerk aan het maken, besluit Goemaere.

'Dat is: wat zijn onze rechten, wat hebben we precies nodig, wat zal het kosten en wat zijn de financieringsmogelijkheden? Die oefening maakten we lang geleden al voor het Jan Breydelstadion. De vier hoeken zouden uitgebroken worden en daar zouden appartementen komen; en de kant van Club zou verkaveld worden en met de opbrengst daarvan zouden de verbouwingen aan het stadion betaald worden.'

'Mijn opdracht is ervoor te zorgen dat we tegen het einde van het jaar weten waar we aan toe zijn. Nu moeten we wachten op de uitspraak van de Raad van State. Die verwacht ik in september. Het is nog allemaal vaag, maar intussen laten we ons omringen door architecten en juristen om onze rechten te verdedigen.'

Lees het volledige dossier over het Brugse profvoetbal in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 4 maart.

