Met een 2 op 15 beleeft RSC Anderlecht zijn slechtste start in twintig jaar tijd. Vincent Kompany blijft evenwel vertrouwen hebben in zijn jeugdig elftal. 'We geloven niet in de hype, geloven niet in drama, wel in het groeiproces', twitterde de speler-trainer na de 1-0 nederlaag in Genk.

'We spelen voortdurend goed voetbal, met een heel (!) jong, maar getalenteerd team. Maar de resultaten zijn er niet, dus zijn er geen excuses. Er staat ons niets anders te doen dan nog harder te werken. We vertrouwen in de jeugd.'

Zelf moest Kompany het terrein een kwartier voor tijd geblesseerd verlaten. Over de aard van de blessure is nog niet veel duidelijk. Zijn deelname aan de toppers tegen Standard (01/09), Antwerp (15/09) en Club Brugge (21/09) staan alvast op de helling, net als zijn eigen afscheidsmatch bij Manchester City (11/09) en de interlands van de Rode Duivels tegen San Marino (06/09) en Schotland (09/09). 'Het is te vroeg om te zeggen hoe lang Kompany out zal zijn', zegt coach Simon Davies. 'Het ziet ernaar uit dat we hem minstens één of twee matchen zullen moeten missen. Pas na een grondig onderzoek weten we meer.'

'Tegen Genk toonden onze youngsters persoonlijkheid, ik ben trots op hen', valt Davies Kompany bij. 'Ik kan niets verkeerds over hen zeggen. Vooral Yari Verschaeren deed het heel goed. Ik vind dat we weer niet kregen wat we verdienden. Heel frustrerend. Maar we gaan op de ingeslagen weg door. Hopelijk duurt het niet lang meer voor we loon naar werken krijgen. Dat hoop ik ook vooral voor de fans. Ook zij verdienen meer.'