De wegen van Anderlecht en zijn trainer gaan uit elkaar. De ex-Rode Duivel vond in Brussel niet meer de middelen om zijn enorme persoonlijke ambities te realiseren.

De soap heeft de hele zomer geduurd en kwam uiteindelijk ten einde op 21 augustus. Toen werd de komst van huurspeler Christian Kouamé aangekondigd. Transfermarkt schat de waarde van de Ivoriaanse spits op 8,5 miljoen euro, een half miljoentje meer dan Joshua Zirkzee, de Nederlander van Bayern München die drie weken eerder zijn valiezen op Neerpede neerzette. Een definitieve transfer is voor Anderlecht onmogelijk. Net zoals met Lukas Nmecha een jaar daarvoor heeft paars-wit ervoor gekozen om het vuile werk voor anderen op te knappen, door de marktwaarde van een speler te laten stijgen van wie ze zelf alleen sportief profijt trekken.In tegenstelling tot het voorgaande seizoen was het initiële plan echter anders. Al van in het begin van de zomer had Peter Verbeke aan de makelaars die hij vertrouwt laten weten dat Anderlecht over een enveloppe van vijf miljoen euro beschikte om zijn nieuwe nummer 9 te vinden. Al snel komen er pistes. Eerst is er sprake van Yuma Suzuki, die verleid wordt met een telefoontje van Kompany maar uiteindelijk liever andere oorden opzoekt. Dan is er Thomas Henry, die van de paars-witte coach echter een onvoldoende krijgt. In het buitenland is er Janis Antiste, een jong Frans talent van Toulouse die echter voor het Calcio kiest. De gemene deler van al die pistes is dat ze Kompany niet echt overtuigen. Van de coach wordt gezegd dat hij nogal kieskeurig is als het aankomt op het gewenste profiel. Zijn minimumeisen liggen hoger dan wat de paars-witte portefeuille op dat moment aankan. Wanneer hij CEO wordt, trekt Peter Verbeke aan de alarmbel. In de drie voorgaande seizoen heeft Anderlecht samengeteld 60 miljoen euro verlies geleden. De gaten worden dan wel dichtgereden door de vrijgevigheid van Marc Coucke, maar voor het nieuwe Brusselse bestuur is het uitgesloten dat de eigenaar in de toekomst nog moet bijpassen. De filosofie wordt meteen duidelijk. 'In het voetbal moet je nooit geld uitgeven dat je niet hebt', zegt Peter Verbeke in februari in Sport/Voetbalmagazine. Dat klinkt normaal, maar die logica wordt vaak met voeten getreden door voorzitters die de bankrekening in het rood laten gaan omdat ze rekenen op geld van een uitgaande transfer of een Europese kwalificatie. Bij Anderlecht zou er deze zomer opnieuw vijf miljoen euro beschikbaar zijn voor een spits. Dat realisme in de kantoren botst steeds vaker met de ambities van Kompany. Zijn discours verandert. Gedaan met de herhaaldelijke complimenten voor het paars-witte model en de evolutie van jongeren. Kompany klaagt over het gebrek aan middelen om tegen de concurrentie van Club Brugge of Antwerp te vechten. De coach die steeds maar weer geduld vroeg, verloor uiteindelijk het zijne.Wat betekent dit nu voor Anderlecht? De focus op Neerpede, die in 2018 al in gang gezet werd toen Coucke in één klap elf jonge spelers een contract gaf, zou zich moeten verderzetten. Kompany heeft trouwens op drie seizoenen dertien spelers die opgeleid werden bij Anderlecht laten proeven van profvoetbal. Vier van hen kwamen maar één keer in actie: Sadiki en Duranville tijdens zijn laatste match, El Kababri en Lutonda in zijn eerste match. In veertien maanden liet Hein Vanhaezebrouck er tien debuteren, met alleen Azevedo die maar één match kreeg.Het is allemaal een kwestie van hoe je ernaar kijkt. Kompany vond misschien dat Anderlecht niet snel genoeg groeide naar zijn smaak. Geduld en ambitie gaan niet vaak hand in hand.